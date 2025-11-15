Administrador de Universitario descarta mala relación con Jorge Fossati: "Son tonterías"

15/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego que Universitario obtuviera el segundo tricampeonato de su historia, su entrenador, Jorge Fossati, comenzó a poner en duda su permanencia en el club a pesar de tener contrato hasta finales del 2026.

Según su parecer, el hecho de que Jean Ferrari haya dejado la administración de la 'U' para darle paso a Franco Velazco ameritaba sentarse a renegociar su vínculo. Posteriormente, se conoció que dos equipos grandes de México habían preguntado por la situación del 'Nonno' con la firme intención de sumarlo a sus filas.

Habrá diálogo con Jorge Fossati

Sin embargo, en las últimas horas, el programa de YouTube 'Doble Punta' indicó que Jorge Fossati y el administrador de Universitario no tendrían una buena relación a nivel personal por lo que el entrenador crema dejaría la institución en los próximos dias.

Como era de esperarse, Franco Velazco no tardó en responder a estas versiones las cuales negó rotundamente. En primer lugar, el mandamás merengue dejó en claro que el director técnico tiene contrato vigente, pero que de igual manera ambas partes se sentarán a dialogar cuando finalice oficialmente el Torneo Clausura.

"A mí me sorprende, me llama la atención los comentarios que se vienen señalando en diferentes programas. Nosotros tenemos contrato con el profesor todo el 2026. Estamos esperando, nosotros, el término del campeonato, porque nos hemos propuesto salir invictos y, con ello, romper un nuevo récord fiel un poco a la tradición que viene sosteniendo Universitario en los últimos años", indicó.

Descarta rotundamente mala relación

En esa misma línea, Velazco Imparato rechazó rotundamente las versiones que se han deslizado en las últimas horas las cuales señalan sobre una mala relación con Fossati. El directivo merengue minimizó este hecho y acusó a la prensa de inventar falsas historias.

De acuerdo a su parecer, el hecho de que hayan salido campeones con amplia antelación perjudicó la labor de los medios que ahora tienen que crear este tipo de trascendidos.

"Yo creo que hoy los medios tienen que inventarse y hablar algo de la U. Les hemos malogrado de repente el trabajo porque hemos terminado el campeonato en octubre. Lo triste, es cuando ya se comienzan a hacer trascendidos o afirmar trascendidos malintencionados. Escuché a alguno haciendo referencia a malas relaciones, a buenas relaciones. En realidad, eso son tonterías", añadió.

De esta manera, Franco Velazco, administrador de Universitario, descartó que exista una mala relación con Jorge Fossati y acusó a la prensa de crear falsas historias.