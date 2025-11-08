Universitario cierra el Torneo Clausura con empate sin goles ante Deportivo Garcilaso en una noche de celebración

08/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes cerró su participación como local en el Torneo Clausura con un empate 0-0 ante Deportivo Garcilaso, en un encuentro que, más allá del resultado, estuvo marcado por la emoción y la celebración.

El Estadio Monumental se convirtió en una auténtica fiesta desde horas antes del inicio del partido, con fuegos artificiales, cánticos y un marco espectacular que acompañó a los recientes campeones nacionales.

Desde el pitazo inicial, el cuadro dirigido por Jorge Fossati impuso condiciones. Los cremas dominaron la posesión del balón, presionaron alto y generaron peligro constante sobre el arco rival, especialmente a través de Alex Valera y Edison Flores. Sin embargo, la falta de precisión en el último toque y la gran actuación del arquero Patrick Zubzuck evitaron que el marcador se moviera.

Durante la primera mitad, el travesaño le negó el gol a Valera, mientras que remates de Jairo Concha y Martín Pérez Guedes pasaron muy cerca del arco cusqueño. Universitario mostró superioridad futbolística, pero sin efectividad en la definición, un detalle que repitió en el complemento pese a los cambios ofensivos.

Retraso de Garcilaso por el tráfico en los alrededores

El inicio del encuentro estuvo precedido por un hecho particular. El plantel de Deportivo Garcilaso demoró en llegar al Estadio Monumental debido al intenso tráfico registrado en las inmediaciones del coloso de Ate. Según informó el canal oficial de transmisión, el bus que trasladaba a los jugadores quedó retenido varios minutos, lo que generó inquietud entre los organizadores y la afición presente.

A pesar del inconveniente, el cuadro cusqueño llegó a tiempo para disputar el compromiso, aunque con poco margen para realizar el calentamiento previo. En el campo, el equipo dirigido por Gerardo Ameli se mantuvo sólido defensivamente, apostando por el orden táctico y la resistencia ante los embates del conjunto crema.

Zubzuck fue la gran figura del partido. El guardameta atajò remates claros de Di Benedetto, Flores y Valera, y se mostró seguro en cada balón aéreo. En ataque, Garcilaso tuvo escasas oportunidades, pero buscó sorprender mediante el contragolpe, especialmente con Kevin Sandoval y Pablo Erustes, aunque sin éxito.

El empate sin goles reflejó el desarrollo del juego: un Universitario que controló el ritmo pero no concretó, y un Garcilaso que resistió con oficio hasta el pitazo final.

Universitario celebra su tricampeonato ante su gente

Más allá del resultado, la jornada tuvo un aire de festejo. Universitario celebró junto a su hinchada la obtención del tricampeonato nacional, un logro que reafirma su hegemonía en el fútbol peruano. Tras el pitazo final, los jugadores fueron ovacionados mientras recibían un reconocimiento simbólico por su campaña.

El técnico Jorge Fossati y su plantel agradecieron el apoyo constante del público durante toda la temporada. Con este empate, los cremas cerraron el Torneo Clausura con autoridad y una sólida defensa, pensando ya en los retos internacionales del próximo año.

¡TRICAMPEÓN! 🏆🏆🏆@Universitario 🟠 recibe el trofeo y se proclama campeón del fútbol peruano 🇵🇪 por 3er año consecutivo 🔥.#TorneoClausuraXGOLPERU pic.twitter.com/ZLKOAyxo9E — GOLPERU (@GOLPERUoficial) November 8, 2025

En una noche sin goles pero cargada de orgullo, el Monumental fue testigo de la fiesta merengue, donde la hinchada celebró una vez más la grandeza de Universitario de Deportes.