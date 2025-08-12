¡Bomba! FPF anunció la contratación de un ex Alianza Lima en importante cargo: "Bienvenido"

12/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Durante los primeros meses de este 2025, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, anunció una profunda reestructuración dentro de la entidad tras las salidas de Juan Carlos Oblitas y de José Guillermo del Solar.

El primero, estuvo a cargo de sacar adelante los últimos dos procesos mundialistas trabajando al lado de la Selección Peruana, mientras que 'Chemo' intentó elaborar un proyecto para reorganizar la estructura de menores del fútbol nacional.

FPF anuncia la llegada de un ex Alianza Lima

Con el pasar de los meses, Manuel Barreto fue contratado para tomar el lugar dejado por Del Solar y estar al frente de las divisiones formativas dentro de la Federación Peruana de Fútbol. Luego, llegó el turno de Jean Ferrari quien sorpresivamente dejó el cargo de administrador de Universitario de Deportes para asumir el puesto de director general.

Ahora, la FPF, continuando con su plan de reestructuración, anunció la llegada de un exintegrante de Alianza Lima quien fue clave en el bicampeonato obtenido en el 2021 y 2022. Mediante un comunicado en sus redes sociales, la entidad presentó formalmente a José Bellina como jefe de la Secretaría Técnica Deportiva.

Este hecho no hace más que confirmar lo que ya se había especulado desde hace varias semanas atrás ya que el directivo renunció a su cargo dentro de la escuadra íntima para iniciar funciones dentro de la Videna.

🇵🇪 𝗕𝗶𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝗶𝗱𝗼, 𝗝𝗼𝘀𝗲 𝗕𝗲𝗹𝗹𝗶𝗻𝗮.

Quien asume la jefatura de la Secretaría Técnica Deportiva, contribuyendo de manera transversal con todas las selecciones nacionales en el marco de nuestra reestructuración institucional. 🫡 pic.twitter.com/TyGou522So — Federación Peruana de Fútbol (@TuFPF) August 11, 2025

"¡Bienvenido, José Bellina! Quien asume la jefatura de la Secretaría Técnica Deportiva, contribuyendo de manera transversal con todas las selecciones nacionales en el marco de nuestra reestructuración institucional", indicaron.

Presidente de Conmebol felicita a la FPF

Luego de confirmarse que el Estadio Monumental será sede de la final única de la Copa Libertadores 2025, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, felicitó a Agustín Lozano y a Universitario por trabajar de la mano para sacar adelante este importante evento deportivo en el continente.

"Quiero agradecer a la FPF, a su presidente Agustín Lozano y al club Universitario por trabajar en conjunto con la CONMEBOL para que hoy podamos confirmar al Monumental de Lima como sede de la gran final de la CONMEBOL Libertadores. ¡Estoy seguro que será otro evento a la altura de los mejores del mundo y que viviremos una fiesta del fútbol!", expresó.

De esta manera, la Federación Peruana de Fútbol anunció la contratación de José Bellina como jefe de la Secretaría Técnica tras su paso por Alianza Lima.