Alianza Lima recupera a jugadores clave para enfrentar a U. Católica por la Copa Sudamericana 2025: ¿De quiénes se trata?

Alianza Lima enfrentará uno de sus mayores desafíos que le permita soñar en la Copa Sudamericana 2025, este miércoles 13 de agosto, cuando dispute un infartante cotejo ante la Universidad Católica de Ecuador, por los octavos de final de dicho torneo continental. Para afrontar ello, el equipo blanquiazul recuperó a jugadores clave.

¿Qué jugadores recupera Alianza Lima?

Alianza Lima recurrió a su cuenta oficial de 'X' para dar a conocer a la lista de convocados para el duelo ante el club ecuatoriano. En tal sentido, se observa que la escuadra dirigida por 'Pipo' Gorosito se alista para contar con los siguientes jugadores: Guillermo Enrique, Pablo Cepellini, Sergio Peña, Paolo Guerrero y Eryc Castillo.

En el caso del argentino Guillermo Enrique superó rápidamente su lesión que se suscitó a raíz del golpe que le propinó Maxlorem Castro, en el duelo ante Sporting Cristal. Por dicha razón, el lateral derecho argentino se perfila como titular ante la U. Católica de Ecuador.

Asimismo, Pablo Cepellini busca ganarse un espacio en la oncena titular victoriana, luego de superar su sanción de cuatro meses en torneos sudamericanos. Cabe resaltar que viene de anotar el gol del triunfo ante Ayacucho FC, por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025. Por su parte Sergio Peña se encuentra bien físicamente. Además, Paolo Guerrero y Eryc Castillo superaron sus lesiones y se perfilan como titulares en ataque.

¿Quiénes se pierden el duelo ante U. Catóica?

De otro lado, hay dos jugadores que no forman parte de la lista de convocados de Alianza Lima para enfrentar a Universidad Católica de Ecuador. Uno de ellos es Carlos Zambrano, el 'León' no estará en la zaga central tras ver la tarjeta roja ante el partido frente a Gremio.

Otro jugador que tampoco estará presente en este infartante duelo es Piero Cari, el joven futbolista padece de un desgarro de segundo grado en el músculo isquiotibial izquierdo, lesión que sufrió durante un partido ante Alianza Atlético.

¿Cuándo y a qué hora presenciar el partido Alianza Lima vs. U. Católica?

Alianza Lima y Universidad Católica de Ecuador chocarán este miércoles 13 de agosto, en el estadio Alejandro Villanueva desde las 7 y 30 de la noche. Cabe destacar que este partido es correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

De esta manera, Alianza Lima contará con un grupo de jugadores importantes para que enfrente en un infartante encuentro a Universidad Católica de Ecuador, por los octavos de final de ida de la Copa Sudamericana 2025.