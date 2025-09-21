Alianza Lima goleó a Comerciantes Unidos antes de afrontar la vuelta por la Copa Sudamericana

21/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Por la fecha 10 del Torneo Clausura, Alianza Lima recibió a Comerciantes Unidos en el Alejandro Villanueva y demostró la diferencia de niveles entre ambos. Con un contundente 4 a 0, el equipo de La Victoria se afianza en el quinto lugar y ahora le toca pensar en la vuelta ante Universidad de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Aquino y su primer tanto como 'blanquiazul'

Los pupilos de Néstor Gorosito estaban urgidos de sumar para no abandonar la carrera por el título del Clausura, aunque sin descuidar el duelo copero. Por tal motivo, el estratega argentino mandó un equipo con mezcla de titulares y suplentes frente al cuadro de Cutervo.

Uno de los jugadores que ha empezado a alternar en el esquema del 'Pipo' es Pedro Aquino, quien llegó para la segunda mitad del campeonato para suplir a Erick Noriega. El mediocentro gozó de su segunda titularidad luego del encuentro ante Deportivo Garcilaso la jornada anterior.

El experimentado jugador se encargó de abrir el marcador a favor de los locales al minuto 33. Desde un tiro de esquina lanzado por Pablo Ceppelini, 'La Roca' apareció por el punto de penal y le ganó a la defensa rival en el salto y de un cabezazo anotó gracias a la floja respuesta del golero Álvaro Villete.

Goleada en la segunda parte

Los 'íntimos' buscaron asegurar el resultado en la segunda parte y tuvieron varias ocasiones. Kevin Quevedo anunció peligro con un remate que el arquero de la visita atajó bien con una posterior ayuda del travesaño y Alán Cantero logró marcar pinchando la pelota, aunque se invalidó por un fuera de juego previo.

Sin embargo, al 59' otra vez el meta Villete fue participe de una anotación 'blanquiazul'. Quevedo sacó un derechazo que se le pasó por debajo al arquero oriental. La goleada se concretó al 75' por medio de Gaspar Gentile, consiguiendo su primer tanto con el conjunto victoriano.

Tres minutos después, otra vez las defensa contraria propició un tanto de los 'grones'. Esta vez fue Ceppelini quien recibió solo y batió el arco contrario ante una zaga desordenada y un arquero que salió en vano a acortar una jugada.

Con esto, Alianza Lima suma 15 puntos tras golear a Comerciantes Unidos y es quinto en la tabla del Torneo Clausura. El equipo de Néstor Gorosito dio descanso a varios titulares pensando en el encuentro de vuelta de cuartos de final de Copa Sudamericana ante Universidad de Chile.