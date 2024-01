Alianza Lima descartó llegada de Paolo Guerrero: 'Depredador' no cumplirá su sueño

No cumplirá su sueño. El gerente deportivo de Alianza Lima, Bruno Marioni, descartó tajantemente la llegada de Paolo Guerrero al club 'blanquiazul' en el 2024.

En conferencia de prensa, el argentino apuntó que en la reestructuración del equipo de La Victoria se determinó tener un perfil de futbolistas y en el cual no encajó el delantero de la Selección Peruana.

Asimismo, Marioni argumentó que la no llegada del 'Depredador' es porque hay varios jugadores que ocupan la zona en la que juega Guerrero, por lo que no están necesitando futbolistas en ese puesto.

A su salida del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el 'Depredador' señaló que 'AL' no le hizo una "oferta formal", por lo que consideró que no es tomado en cuenta por la dirigencia 'blanquiazul' para la temporada 2024. Sin embargo, reafirmó su "hinchaje" por los 'Grones' y apuntó únicamente a la cúpula directiva.

"Alianza no me ha hecho llegar nada. Creo que no hay ningún interés y no hay problema. Como yo dije siempre, no por eso voy a dejar de ser hincha de Alianza. Dirigentes pasan, todo eso pasa", aseguró.