Alianza Lima fue favorecido por árbitros en Liga 1, asegura administrador de Melgar

Las declaraciones de Ricardo Bettocchi, administrador de Melgar, no pasaron desapercibidas. Según contó, el duelo ante Alianza Lima por la fecha 17 de la Liga 1 2025 no se jugó de manera completamente justa, lo que abrió un debate sobre el accionar de los árbitros y el desarrollo del torneo.

¿Alianza fue favorecido por árbitros en Liga 1?

En conversación con Full Deporte, Ricardo Bettocchi comenzó hablando de lo que había anticipado antes del partido con los 'íntimos': "El día del partido con Alianza, nos dijeron antes del partido que no se iba a realizar de manera completamente justa".

"Se nos comunicó claramente antes del encuentro, tanto así que tengo un mensaje a Conar previo al partido informando que nos acababan de decir esto, que no se iba a jugar de manera justa. Al final, el partido se desarrolló tal cual nos advirtieron. Lo que terminó pasando fue exactamente eso", añadió.

El administrador explicó que, aunque la comunicación no vino directamente de Conar, ya estaban prevenidos de posibles situaciones irregulares: "Nosotros ya veníamos prevenidos. En la charla previa se advirtió que tuviéramos cuidado porque era una situación bastante evidente que el partido podía no ser justo".

"Eso es muy común en el fútbol, es muy común. Este es un tema y, al revisar jugada por jugada, se observa que la actuación de la terna arbitral no fue la más correcta. Estamos acostumbrados".

Ricardo Bettocchi evitó dar detalles para cuidarse, pero dejó claro que las evidencias dentro del juego fueron obvias: "Tengo que cuidarme en las cosas que te digo, pero trato de explicarte hasta donde puedo qué fue lo que pasó. Se nos informó esto y después las evidencias durante el juego fueron obvias".

Empate polémico en Matute

Recordemos que en octubre de 2025, Alianza y Melgar igualaron 2-2 en Matute con goles de Cuesta y Lazo para "Los Rojinegros". Mientras que Guerrero y Garcés anotaron para los locales en los descuentos.

Desde Melgar se mostraron inconformes con el arbitraje, especialmente con decisiones clave como el penal cobrado contra Paolo Guerrero y el tiro libre que derivó en el segundo tanto de los blanquiazules. "Creo que faltó justicia en las decisiones arbitrales", dijo el DT Juan Reynoso en conferencia de prensa.

Este resultado dejó a Alianza Lima con un punto importante para mantener su lucha por el segundo lugar, mientras que Melgar vio escaparse una oportunidad para acercarse a la zona de clasificación a la Copa Libertadores.

