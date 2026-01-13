DT de Alianza Lima fue amenazado de muerte varias veces: "La Policía ya está investigando"

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

No todo es vóley en Alianza Lima. La calma del club se vio alterada por un tema serio, ya que Facundo Morales, su DT, ha recibido amenazas de muerte en varias ocasiones. Así lo contó Cenaida Uribe, quien enfatizó que este tipo de situaciones no deberían existir y que ya se han tomado medidas legales con la Policía.

Amenazas contra Facundo Morales

En medio de la expectativa por los próximos partidos, Cenaida Uribe sorprendió al revelar un tema muy delicado, las constantes amenazas que ha recibido el DT de Alianza Lima, Facundo Morales.

"A Facundo lo han amenazado de muerte. A Facundo le dijeron varias veces: 'si no pones a tal jugadora, te matamos'. Vainas así. Estamos locos, así no se puede", contó la exvoleibolista en el podcast Puro Vóley.

Según la exvoleibolista Cenaida Uribe, estas situaciones parecen involucrar incluso a los hinchas de distintos clubes, generando un ambiente tenso que va más allá de la cancha.

"No sé de dónde viene y es raro que haya pasado con las jugadoras de la U y de Alianza. Al menos podría ser que las hinchadas estén cruzadas, ¿no? Los de la U amenazan a las mías y las mías a ellos, o sea, no sé de dónde viene, pero es increíble", expresó.

Finalmente, Cenaida Uribe detalló que las amenazas contra el entrenador Facundo Morales no son algo reciente y que el club ya está tomando medidas con las autoridades.

"Lo de Facundo viene hace tiempo, así que hay que tener más cuidado. Ya hemos encargado el tema a la policía y están investigando de dónde viene. Han parado un poco, pero igual yo no creo... en el vóley no deberían existir estas cosas. Facundo me dice que esto no lo ha visto en ninguna parte del mundo", señaló la exvoleibolista.

Cenaida respalda a Facundo Morando

Recordemos que en el último clásico entre Alianza Lima y Universitario por la Liga Peruana de Vóley 2025-2026, el equipo de La Victoria se impuso por 3-0, demostrando su superioridad dentro de la cancha. Sin embargo, la victoria se vio empañada por un detalle reglamentario que cambió el resultado final del partido.

Durante el primer set, el entrenador argentino Facundo Morando, en su intento por ordenar al equipo, decidió ingresar a Doris Manco por Clarivett Yllescas.

Este cambio provocó que Alianza Lima tuviera cuatro extranjeras en cancha, cuando según el punto 11 de las Bases de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026, solo se permiten tres extranjeras por equipo. Por esta razón, el partido fue perdido en mesa a favor de Universitario.

Sobre este tema, Cenaida Uribe expresó su postura: "Pasó, fue un error y ya está, ¿no? Tampoco voy a hacer leña del árbol caído. Ya fue. Nos equivocamos cuando, como yo les digo, cuando nos equivocamos, nos equivocamos todos, por más que yo no esté en la cancha".

Así, las amenazas a Facundo Morales, DT del equipo de vóley de Alianza Lima, evidencian un problema serio fuera de la cancha. Las autoridades investigan y el club refuerza la protección del entrenador y sus jugadoras.