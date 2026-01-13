Alianza Lima habría sido menospreciado por la FPV, según Cenaida Uribe: "En Perú hay mejores equipos"

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La participación de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2025 no solo generó expectativa por su desempeño, sino también polémica. Según Cenaida Uribe, Gino Vegas, presidente de la FPV, habría menospreciado al club tras su debut en el torneo internacional.

Alianza habría sido menospreciado por la FPV

Durante el Mundial de Clubes, Cenaida Uribe recordó cómo recibió un comentario que la dejó sorprendida sobre la actitud del presidente de la FPV. Según contó, todo comenzó después del primer partido contra Osasco.

"Lo que pasa es que, después del primer partido, en el que perdemos mal con Osasco, viene Roberto Opice, el encargado de Osasco, y me pregunta qué tal con mi presidente. Le dije: 'uhm'", inició.

Es ahí cuando Cenaida Uribe se enteró de lo que realmente Gino Vegas había comentado sobre el desempeño del equipo blanquiazul en el Mundial de Clubes.

"Me dijo: 'sabes qué ha dicho, que le da vergüenza y que no está nada contento con la participación de Alianza, que en Perú tiene equipos muchos mejores que podrían hacer un mejor papel que Alianza", detalló.

Tras escuchar esto, Cenaida Uribe señaló que evitó cualquier contacto con el presidente de la FPV el día siguiente, cuando Alianza Lima consiguió su primer triunfo sobre Zhetysu VC.

La jefa de equipo aseguró que Gino Vegas intentó acercarse para desmentir la información, pero ella prefirió mantenerse firme y dejar que los resultados hablaran por sí mismos.

Amenazas contra Facundo Morales

La controversia no terminó solo con las declaraciones de Gino Vegas. Cenaida Uribe también mencionó que el entrenador de Alianza Lima, Facundo Morando, ha recibido amenazas de muerte por parte de usuarios molestos con el desempeño del equipo.

"A Facundo lo han amenazado de muerte. A Facundo le dijeron varias veces: 'si no pones a tal jugadora, te matamos'. Vainas así. Estamos locos, así no se puede", contó la exvoleibolista en el podcast Puro Vóley.

Cenaida Uribe aclaró que las amenazas contra el entrenador Facundo Morando no son algo nuevo y que el club ya está coordinando acciones con las autoridades.

"Lo de Facundo viene hace tiempo, así que hay que tener más cuidado. Ya hemos encargado el tema a la policía y están investigando de dónde viene. Han parado un poco, pero igual yo no creo... en el vóley no deerían existir estas cosas. Facundo me dice que esto no lo ha visto en ninguna parte del mundo", finalizó.

Así, el desempeño de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2025 no solo fue histórico, sino también motivo de controversia. Cenaida Uribe detalló que, pese a los comentarios de Gino Vegas, presidente de la FPV, el equipo respondió en la cancha y demostró su nivel internacional.