Liga 1: Se presenta nuevo caso de presunto racismo en el partido de CD Moquegua vs Juan Pablo II

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El fútbol peruano volvió a verse empañado por presuntos actos de racismo. En el encuentro entre Juan Pablo II y CD Moquegua por la fecha 10 del Torneo Apertura, el delantero Jack Durán denunció haber recibido insultos racistas desde las tribunas, lo que lo llevó a detener el juego y exigir la intervención del árbitro.

"No voy a jugar"

A los 30 minutos del partido, Durán tenía la posesión del balón cuando decidió arrojarlo hacia la tribuna en señal de protesta. "Tú has escuchado lo que me han dicho, no voy a jugar", expresó al juez asistente, mientras se retiraba del campo visiblemente afectado.

El árbitro principal, Michael Espinoza, activó de inmediato el protocolo antiracismo, que incluye advertencias por parlantes y la posibilidad de suspender el encuentro en caso de reincidencia.

La transmisión oficial de L1 Max mostró cómo el jugador era contenido por sus compañeros y cuerpo técnico, mientras el club norteño evaluaba incluso retirarse del partido. Finalmente, tras minutos de tensión, se decidió continuar con el juego.

Desarrollo deportivo

En lo estrictamente futbolístico, Juan Pablo II quedó con 10 hombres a los 23 minutos por la expulsión de Paolo Fuentes, y terminó cayendo por 3-0 ante CD Moquegua, con doblete de Jefferson Collazos y otro tanto de Édgar Lastre. Con este resultado, Moquegua alcanzó los 13 puntos e igualó la línea de Juan Pablo II, aunque con mejor diferencia de gol que lo ubica en la séptima posición.

SE ACTIVÓ EL PROTOCOLO CONTRA EL RACISMO



Jack Durán, jugador de Juan Pablo II, le reclamó efusivamente al árbitro

diciéndole que estaba recibiendo insultos racistas de la tribuna



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El caso de Durán reabre el debate sobre la eficacia de los protocolos antidiscriminación en el fútbol peruano. Aunque la activación del procedimiento evitó la suspensión inmediata del partido, la indignación del jugador y la amenaza de abandonar el campo reflejan la necesidad de medidas más contundentes.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) ha reiterado en ocasiones anteriores su compromiso con la lucha contra el racismo, pero los hechos muestran que persisten conductas que afectan la integridad de los jugadores y la imagen del torneo.

Universitario sancionado por caso similar

Este episodio se suma a otros casos de racismo registrados en la Liga 1. De hecho, hace menos de una semana, la FPF sancionó a Universitario de Deportes con el cierre parcial de la tribuna sur del estadio Monumental, tras los insultos racistas contra el jugador del UTC el pasado 14 de marzo. La medida buscó enviar un mensaje claro de tolerancia cero frente a estas conductas.

Tribuna sur del Estadio Monumental fue sancionado.

La denuncia de Jack Durán pone nuevamente en evidencia que el racismo sigue siendo un problema en el fútbol peruano. Aunque los protocolos se activan, la reiteración de estos hechos exige sanciones más severas y campañas de concientización que trasciendan lo deportivo. El caso confirma que la lucha contra la discriminación es un reto pendiente para la Liga 1 y sus instituciones.