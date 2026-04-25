Paolo Guerrero niega haberse burlado del 'Puma' Carranza tras polémica: "No me referí a nadie"

25/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En los últimos días se generó una polémica en redes sociales a raíz de un hecho protagonizado por Paolo Guerrero. Durante uno de sus programas de 'MVP' del canal de YouTube +QTV Network que conduce con Aldo Miyashiro, el delantero de 42 años pareció haber minimizado al 'Puma' Carranza luego que el conductor dijera que era su ídolo en Universitario.

Polémica entre Paolo Guerrero y 'Puma' Carranza

Incluso, el atacante de Alianza Lima se puso de pie y amagó con irse del set al escuchar la revelación del popular 'Chino' desatando las risas de los demás presentadores. Como era de esperarse, esto no gustó nada en el exjugador crema quien respondió con todo en su podcast 'La Interna'.

José Luis Carranza aseguró que el 'Depredador' se dejó llevar por la soberbia y dejó en claro que nunca se ha considerado un ídolo de Universitario. Además, precisó que su carrera siempre fue limpia haciendo clara referencia al escándalo de dopaje en el que Guerrero estuvo implicado.

"Siempre la soberbia, la arrogancia. Yo siempre he dicho que el único ídolo (de la 'U') es 'Lolo' Fernández, yo siempre he sido un referente. Mi carrera ha sido limpia y aparte mi club me ama, la mitad más uno me ama. Siempre me hice solo desde que mi padre falleció. Pero eso no quita nada, no tengo que ponerme un número de camiseta para que me amen", reveló días atrás.

"Yo no me referí a nadie, yo le estaba haciendo una broma a Aldo, molestando a los chicos. Entre él, ellos y yo estábamos jugando"



Paolo Guerrero, jugador de Alianza Lima



📹 @PaolovelaR pic.twitter.com/NUBkHNz6fd — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) April 25, 2026

Paolo Guerrero asegura que no se refirió a nadie

Luego de algunos días, Paolo Guerrero fue abordado por la prensa mientras se disponía a viajar con el plantel de Alianza Lima con destino a Trujillo de cara al encuentro ante Atlético Grau. Ahí, el experimentado atacante dejó en claro que nunca se refirió a nadie y que en todo momento bromeaba con Aldo Miyashiro.

Por ello, aseguró no entender la razón de toda la polémica generada en los últimos días y recalcó que su intención fue hacer comentarios graciosos con el mencionado presentador.

"No me he referido a nada. No he dicho nada ni hablé. Yo estaba molestando a Aldo. "¿De qué parte de broma hablan? Yo estaba molestando a Aldo. ¿Tú me escuchaste?, pero no me referí a nadie. No entiendo por qué se generó esto. Ya lo hablé con Aldo y él sabe que estábamos bromeando entre nosotros, entre él y yo", contó a Jax Latin Media.

En resumen, Paolo Guerrero descartó cualquier tipo de polémica con el 'Puma' Carranza asegurando que nunca se refirió a él o cuestionó su idolatría en Universitario.