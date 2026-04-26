Esta es la ubicación de Universitario en el Torneo Apertura tras caer en el Monumental

26/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La noche en el Monumental dejó un sabor amargo para Universitario. El equipo dirigido por Jorge Araujo cayó 2-1 frente a Alianza Atlético, en un partido donde la posesión y el control territorial no se tradujeron en eficacia. El doblete de Valentín Robaldo fue suficiente para silenciar a la hinchada crema, que apenas pudo celebrar el tanto de Edison Flores.

El resultado golpea directamente las aspiraciones del club, que había recuperado confianza con el triunfo previo ante Deportivo Garcilaso. Sin embargo, la derrota en casa vuelve a instalar dudas sobre la capacidad del plantel para sostener un ritmo competitivo en el Apertura.

Una posición complicada en la tabla

Más allá del tropiezo, lo que preocupa es la ubicación en la clasificación. Universitario quedó relegado en la cuarta posición, con 21 puntos, de la tabla del Torneo Apertura, con una distancia que lo deja prácticamente sin opciones reales de pelear el título.

Aunque matemáticamente aún no está eliminado, el cuadro crema ya no depende de sí mismo y deberá conformarse con intentar mejorar su rendimiento. La ilusión de remontar posiciones se desmoronó rápidamente, dejando al equipo en un escenario límite que exige decisiones inmediatas desde la dirigencia.

Tabla del torneo Apertura - Liga 1

Alianza vence a Atlético Grau y encabeza la tabla

Mientras Universitario se hunde en la tabla, su clásico e histórico rival vive un presente completamente distinto. Alianza Lima venció este domingo por 1-0 al Atlético Grau en Trujillo y se posicionó en el primer lugar del Apertura junto a Los Chankas con 29 puntos. El gol de Eryc Castillo fue suficiente para que el cuadro íntimo sume tres puntos clave y se afiance como líder.

El contraste es evidente: a fines de 2025, Universitario celebraba el campeonato nacional bajo la conducción de Fossati, mientras Alianza Lima cerraba el año con cuestionamientos. Hoy, apenas meses después, el panorama se invierte: Universitario atraviesa una crisis deportiva e institucional y Alianza lidera con solidez, proyectándose como principal candidato al título.

El desenlace del partido también dejó imágenes de descontento en las tribunas. Con el marcador adverso y la derrota prácticamente consumada, parte de la hinchada comenzó a corear su molestia contra el equipo y la dirigencia. Minutos antes del pitazo final, varios aficionados optaron por retirarse del estadio, reflejando el enfado y la frustración del momento.

El Apertura 2026 muestra un escenario opuesto al vivido en el cierre de 2025. Universitario se despide prácticamente de la pelea tras su derrota en el Monumental, mientras Alianza Lima toma la delantera y se proyecta como principal candidato al título. El clásico peruano se vive ahora desde dos realidades distintas: la ilusión blanquiazul de coronarse y la crisis crema que exige replanteamientos.