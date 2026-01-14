Alianza Lima sigue sin convencer: Derrota ante Unión de Santa Fe en debut de Advíncula y con blooper de Peña

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Continúa la pretemporada de Alianza Lima en Uruguay y este miércoles 14 de enero disputó su segundo amistoso, con otro resultado adverso. El equipo de Pablo Guede enfrentó a Unión de Santa Fe de Argentina y cayó por 2 a 1. Luis Advíncula debutó finalmente y Sergio Peña fue autor de un blooper, al marcar un autogol.

Error grosero del '10'

Para este encuentro el estratega argentino presentó un equipo distinto a lo presentado ante Independiente de Avellaneda, con un esquema de 5-3-2. Para este encuentro, el 'rayo' fue de la partida por primera vez en su habitual posición por la banda derecha y con Alejandro Duarte estrenándose bajo los palos.

Sin embargo, la estrategia de Guede se vio afectada debido a que al minuto de juego Peña cometió un error grosero. Tras recibir un pase y ser presionado, quiso tocar con su portero, sin embargo, pifió su remate y terminó anotando en su propio arco.

Con Federico Girotti otra vez en ataque, aunque esta vez acompañado por el juvenil Geray Motta, la producción ofensiva dejó mucho que desear. Los blanquiazules registraron solo dos remates en los primeros 45 minutos, con uno a puerta y sin generar peligro en la valla defendida por Matías Mansilla.

Para el complemento Guede realizó 10 cambios en simultáneo y esto no cambió el panorama a favor de su equipo. A los 57' una mala salida fue aprovechada por Unión de Santa Fe y tras robar el balón cerca del área aliancista, Julián Palacios quedó solo ante Guillermo Viscarra y le 'hundió el arco'.

No obstante, un minuto después Eryc Castillo, que también ingresó en la segunda mitad, combinó con Girotti y sacó un derechazo que se clavó lejos del golero rival. Pero este fue el único disparo certero en el resto del cotejo y con ello, las alarmas sobre el funcionamiento del equipo se han encendido.

Último amistoso de Alianza en Uruguay

Los 'íntimos' cerrarán su participación en la Serie Río de la Plata frente a Colo Colo, cuadro con el que guarda una relación amistosa. El partido está programado para el domingo 18 de este mes a las 7.00 de la noche.

