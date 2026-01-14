Árbitros están dos meses impagos y entrenan en sedes no oficiales: Esto dijo al respecto Freddy Ames

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En diálogo con Exitosa, el directivo de la Federación Peruana de Fútbol, Freddy Ames, explicó por qué los árbitros de la CONAR no han recibido su salario desde hace dos meses. Además, reveló el motivo de un eventual entrenamiento de los jueces fuera de campo y que se realizaría en alguna playa.

Situación crítica con los árbitros

Según el miembro de la Junta Directiva de la FPF, el tema de los pagos de los colegiados será resuelto antes del 30 de enero, fecha en la que comenzará el Torneo Apertura de la Liga1. Además, explicó cuál es la razón de porqué no han entrenado en canchas y lo han tenido que hacer en otros lugares.

"En estos momentos los campos están siendo refaccionados. Los dos meses que se le adeudan se va a cumplir antes de que empiece el campeonato, se va a cumplir. Ahora los árbitros son profesionales que tienen ingresos importantes, manifestó Ames.

Con respecto a que los réferis tengan que realizar sus sesiones físicas en la playa, el directivo dejó entrever que la responsabilidad es del titular de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), quien hasta la fecha es Víctor Hugo Carrillo. Indicó que él debería ser capaz de gestionar y elegir una sede adecuada.

"Tampoco me pida la gestión que tiene que hacer el presidente de la CONAR. ¿El presidente de la CONAR no tiene la capacidad de llegar a un estadio, una cancha? Por supuesto que sí. Por lo menos cosas mínimas también tiene que observar, no nos va a encargar todo a nosotros, sostuvo.

Algunos árbitros son cuestionados

Con respecto a cuestionamientos sobre algunos jueces, principales o de banda, que afectan el desarrollo de los partidos, Ames aseveró que no se deberían dar en el fútbol profesional. Sin embargo, mencionó que es un asunto que la misma comisión debería resolver.

"La actuación de los árbitros no es impecable, la idea es que lo sea. Es más, muchos clubes hemos sufrido de una mala actuación, ya sea de un principal o un línea. Ese es un tema que debe ser abordado por los propios árbitros, nosotros no podemos ingresar, solo podemos decir que hay errores, hay que rectificar", precisó.

El miembro de la Junta Directiva de la FPF, Freddy Ames, dio detalles de porqué los árbitros de la CONAR han entrenado fuera de campos de juego. Además, aseguró que previo al comienzo del la Liga1 su deuda será saldada.