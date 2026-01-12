Pablo Guede minimiza derrota de Alianza ante Independiente: "Poco me interesa cuando veo reflejado lo que quería"

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima perdió en su debut en la Serie Río de la Plata por 2-1 ante Independiente de Avellaneda. Los íntimos se quedan con este mal resultado a pesar de haberse adelantado en el marcador gracias al tanto marcado por Alan Cantero.

Pablo Guede minimiza derrota ante Independiente

Al finalizar el encuentro, Pablo Guede brindó una pequeña conferencia de prensa a los medios peruanos que pudieron viajar hasta Montevideo para seguir al cuadro íntimo. Ahí, el técnico argentino dejó de lado el marcador adverso ya que se mostró satisfecho por el rendimiento mostrado por los jugadores.

En primer lugar, el estratega dejó en claro que está enfocándose en afinar el aspecto físico de sus futbolistas el cual vio reflejado durante los 90 minutos disputados ante Independiente.

"Después de todo el trabajo físico que venimos haciendo, creo que los chicos cumplieron con el parámetro que les pedí, que teníamos que correr, replegar, presionar, y creo que se vio reflejado lo que queríamos. Ahora empezamos otra etapa para manejar el tema del ataque", inició.

Luego de ello, minimizó la derrota asegurando que los encuentros de pretemporada sirven para afinar lo futbolístico y otros aspectos. Además, señaló estar satisfecho con lo visto y señaló que los frutos de su trabajo se irán viendo con el correr de las semanas.

"En estos partidos el resultado poco me interesa y poco me molesta cuando veo reflejado lo que quería y hoy lo vi. Lo vi a Paolo sacando la pelota en nuestra área y eso para mí con todo lo que trabajamos estos días, con toda la carga y el objetivo que nos pusimos del partido, estar siempre juntos y defender, creo que es positivo", añadió.

Fue una emergencia

Otro punto que fue señalado por los hinchas tras el partido del sábado, fue la utilización de Jairo Vélez, volante ofensivo, como lateral derecho durante todo el primer tiempo. Respecto a ello, Guede indicó que no contaba con ningún defensor que pueda jugar en dicha posición por lo que utilizó al ecuatoriano a quien le otorgó una calificación aprobatoria.

"No tenía otro. Estrada estaba tocado y no sabía cómo iba a reaccionar porque era el primer partido después de la lesión, le pinchaba un poquito. (D'Alessandro) Montenegro tiene una molestia atrás y tenía que jugar alguien, pero me parece que (Vélez) lo hizo muy bien", finalizó.

