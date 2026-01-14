"No escupa al cielo": Freddy Ames responde a Álvaro Barco por críticas a la Liga 1 a manos de la FPF

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El ambiente previo al inicio de la Liga 1 2026 se calentó con un cruce de declaraciones entre el director deportivo de Universitario, Álvaro Barco, y el directivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Freddy Ames.

Barco había calificado al campeonato como un "cadáver", lo que generó la inmediata reacción de Ames, quien en entrevista con Exitosa, salió al frente para defender el prestigio del torneo, dejando claro que no comparte la visión del dirigente crema.

"Le digo al señor Álvaro Barco que no escupa al cielo, porque está escupiendo a su propio club. [La Liga 1] no es un cadáver", expresó.

En defensa del torneo

Ames resaltó que la Liga 1 ha generado ingresos económicos "como nunca antes", gracias a la organización y al sistema liderado por la FPF.

"¿Sabe cuánto ha generado de ingresos económicos la Liga 1 solamente? Como nunca en la vida. Todo el sistema ha generado ese dinero, ¿y el sistema por quién ha sido liderado?".

Así lo cuestionó, en referencia a los logros de la federación. Para el directivo, los números demuestran que el campeonato está más vivo que nunca y que hablar de un "cadáver" sería desconocer los avances alcanzados.

El dirigente también recordó que no es la primera vez que Barco se pronuncia de manera crítica contra la FPF. Si bien reconoció que el comunicado oficial de la federación fue una respuesta adecuada, aseguró que él hubiera sido más radical.

"Yo hubiera hecho valer el estatuto cuando una persona no está sumando. Tenemos que sumar y él representa una institución importante. Si él dice que este campeonato es un 'cadáver', entonces Universitario también lo sería, porque es parte del sistema", enfatizó.

Un llamado a la prudencia

Finalmente, Ames consideró que Barco se excedió en sus declaraciones y le recomendó mayor cuidado en el futuro, buscando cerrar el cruce con un llamado a la mesura.

"Yo lo que creo es que se excedió y que debe tener cuidado en el futuro", exhortó.

El intercambio de palabras refleja la tensión que suele rodear el arranque de la Liga 1, donde los clubes y la federación discuten sobre la organización, los ingresos y la competitividad del torneo.

Para los hinchas, este tipo de polémicas son parte del folclore del fútbol peruano, aunque también evidencian las diferencias de visión sobre cómo debe crecer el campeonato.

En ese sentido, las declaraciones de Barco y la respuesta de Ames se suman a una larga lista de debates que acompañan cada temporada, mostrando que el fútbol peruano no solo se juega en la cancha, sino también en los micrófonos.