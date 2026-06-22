¿Alex Valera se va de Universitario? Importante club de Sudamérica envió oferta formal por el delantero crema

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Los hinchas de Universitario se encuentran más que emocionados de cara al Torneo Clausura luego que se confirmara el fichaje de Gianluca Lapadula. El delantero ítalo-peruano dejó su país natal para probar su primera experiencia en el fútbol peruano y hasta un grupo de aficionados ya soñaban con la dupla de ataque que podría formar con Alex Valera.

Club de Sudamérica envía oferta por Alex Valera

Sin embargo, esta posibilidad podría quedar descartada antes de iniciar la segunda parte del año en la Liga 1 debido a una sorpresiva situación. Según el periodista Mauricio Loret de Mola, un importante club de Sudamérica envió una oferta real para hacer con los servicios del atacante de la Selección Peruana.

De acuerdo a la información difundida por el hombre de prensa, América de Cali, uno de los equipos más relevantes de Colombia, presentó una propuesta formal para buscar el fichaje de Alex Valera por el resto de la temporada. Además, se indicó que lo que parecía una inminente llegada de Matheus Uribe a Universitario, finalmente la operación se habría caído por temas estrictamente personales.

"Oferta formal de América de Cali a Universitario por Alex Valera. Se complicó llegada de Matheus Uribe. El volante, tras arreglar hasta el salario que ganaría en la U, adujo problemas familiares y se enfrió la opción", indicó.

Oferta formal de América de Cali a Universitario por Alex Valera.



Se complicó llegada de Matheus Uribe. El volante, tras arreglar hasta el salario que ganaría en la U, adujo problemas familiares y se enfrió la opción.



Mañana info completa desde las 11 am en @denganche — Mauricio Loret de Mola (@Mauricioldm1) June 22, 2026

América de Cali y los delanteros peruanos

Es importante precisar que el equipo escarlata ya sabe lo que es tener delanteros peruanos en sus filas. Uno de los casos más recientes fue el de Aldair Rodríguez quien fue fichado por el club caleño en septiembre del 2020.

Sin embargo, el exjugador de Alianza Lima no colmó las expectativas de los hinchas al no poder anotar un solo gol en la temporada que disputó. Por suerte, el caso de Luis Ramos fue totalmente opuesto ya que si dejó un buen recuerdo durante su paso por América de Cali.

El futbolista marcó tanto dentro de la Liga Colombiana como en la Copa Sudamericana acumulando un total de 13 anotaciones, 11 en tierras cafeteras y dos a nivel internacional. Incluso, su buen nivel en el elenco caleño le valió su convocatoria a la Selección Peruana en las últimas Eliminatorias.

De esta manera, se conoció que América de Cali envió una oferta formal para hacerse con los servicios de Alex Valera. Con ello, Universitario perdería a uno de sus principales referentes en ataque.