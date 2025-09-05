RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Drásticos castigos

Alianza Lima y Universitario: Gorosito, Ureña, Garcés y Zambrano son sancionados tras polémica en último clásico

La Comisión Disciplinaria de la FPF decidió imponer sanciones severas tras el último clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes. Néstor Gorosito, Rodrigo Ureña, Renzo Garcés y Carlos Zambrano fueron sancionados.

05/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 05/09/2025

Drásticos castigos. La Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) decidió, este viernes 5 de septiembre, imponer sanciones severas tras el último clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, disputado el pasado 24 de agosto, en el Estadio Monumental, por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

¿Quiénes fueron los sancionados?

Vale recordar que, en el encuentro entre el cuadro blanquiazul y la escuadra merengue primó las polémicas arbitrales y los comportamientos antideportivos sobre el fútbol tal es así que esto se vio reflejado en el marcador 0-0

Por dicha razón, la anteriormente mencionada área de la FPF dio a conocer su fallo con los las drásticas sanciones que implican a un entrenador y a tres jugadores.

En primer lugar, Néstor Gorosito, entrenador de Alianza Lima y el mediocampista de Universitario, Rodrigo Ureña, fueron los que obtuvieron los castigos más duros. Ambos quedaron suspendidos por las próximas seis fechas del torneo local. El jugador chileno estuvo presente en los supuestos insultos a la terna arbitral.

Además, el defensa central del conjunto íntimo Renzo Garcés se perderá cuatro partidos de la Liga 1. Finalmente, Carlos Zambrano no podrá estar presente en la oncena blanquiazul en 2 fechas.

Alianza Lima el más afectado

Ante este panorama de drásticas sanciones, el equipo que resultó más afectado fue Alianza Lima, que no estarán presentes sus defensas titulares por lo menos para las próximas dos fechas. A ello se le suma que no contará con la presencia de su técnico, quien anteriormente fue sancionado con 8 fechas tras el partido ante Cienciano, por el Torneo Clausura.

Cabe resaltar, que a ellos también se les suma el psicólogo del club Giacomo Scerpella así como también el delegado Héctor 'Tito' Ordóñez, quienes fueron castigados con cuatro fechas de suspensión luego de ser considerados responsables de un supuesto de ofensa al honor de los hinchas de la U.

Vale recordar que también el volante victoriano Pablo Cepellini fue sindicado por Universitario por comportamiento indebido, no obstante, en el documento que emitió la Comisión Disciplinaria de la FPF, no halló motivos para suspenderlo.

De esta manera, la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) decidió, este viernes 5 de septiembre, imponer sanciones severas al entrenador de Alianza Lima, Néstor Gorosito así como a los defensas Renzo Garcés y Carlos Zambrano. La drástica sanción también recae en el futbolista Rodrigo Ureña, de Universitario. 

