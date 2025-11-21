Jorge Fossati vuelve a poner en duda su continuidad en Universitario: "Tengo que ver si voy a ser el técnico"

21/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario se prepara para sacarle lustre al tricampeonato del fútbol peruano cuando cierre su participación en el Torneo Clausura enfrentando a Chankas FC en la altura de Andahuaylas. A pesar de que el objetivo está más que cumplido, los merengues buscan mantener su invicto en el campeonato evitando la derrota.

Jorge Fossati vuelve a poner en duda su continuidad

Antes de viajar al interior del país, el entrenador crema, Jorge Fossati, se tomó varios minutos para conversar con los medios de prensa que lo esperaban en el aeropuerto internacional Jorge Chávez.

Como ya lo hizo en anteriores participaciones, el experimentado estratega de Universitario puso en duda nuevamente su continuidad a pesar de tener contrato por una temporada más. El 'Nonno' indicó que aún tiene pendiente una reunión con la directiva comandada por Franco Velazco para conversar todos los temas contractuales pendientes.

"No cambia nada de lo que empecé a decir en agosto, que ha sorprendido a algunos o ha hecho que otros tergiversen lo que yo dije, como siempre, buscando lo fantasioso, lo que se vende por encima de la verdad. Yo dije que cuando terminara el campeonato, nos íbamos a reunir. Lo repetí unas 14 veces cuando me preguntaron y no sé por qué ponen en mi boca cosas que no dije", indicó a la prensa.

🎙️"Primero voy a ver si yo voy a ser el técnico y eso lo voy a decir después de la reunión. Vamos a cerrar con broche de oro el campeonato".



Jorge Fossati, técnico de Universitario, tras ser consultado por Abel Hernández.



🎥 @raulchavezpa pic.twitter.com/6Zy72wh2ZW — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) November 21, 2025

En esa misma línea, Fossati no quiso responder a ninguna pregunta sobre presuntos fichajes para la 'U' hasta que el tema de su permanencia sea aclarado.

"A mí no me pregunten nada. Primero tengo que ver si yo voy a ser el técnico y eso lo voy a decidir después de la reunión. Vamos a tratar de cerrar el campeonato con broche de oro", añadió.

Cerrar con broche de oro el campeonato

El 'Nonno' también aseguró que sus dirigidos saldrán con toda la seriedad del caso al campo de juego del Estadio de Andahuaylas a pesar de ya haberse coronado campeones de la Liga 1.

"Cerrar el campeonato con responsabilidad por el club al que representamos. Universitario no puede salir nunca a la cancha si no es con seriedad y a buscar el mejor resultado. Lo que tratamos de hacer es representar por encima de estas decisiones que uno no entiende, ya que nos toca jugar sábado cuando a los demás les toca domingo", precisó.

En resumen, Jorge Fossati volvió a poner en duda su continuidad recalcando que aún tiene una reunión pendiente con la directiva a pesar de tener contrato por una temporada más.