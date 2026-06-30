Partidos de hoy EN VIVO, martes 30 de junio: Horarios y canales para ver el Mundial 2026 EN DIRECTO

30/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

VER EN VIVO HOY | Este martes 30 de junio continúa la acción de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 por lo que te traemos la guía completa de PARTIDOS DE HOY. Arrancando la jornada, Noruega tendrá un rival más que complicado ante Costa de Marfil en la ciudad de Dallas. Seguidamente, Francia deberá superar a una difícil Suecia para seguir con vida en la Copa del Mundo, mientras que México y Ecuador cierran las persianas con un duelo que dará que hablar.

A seguir haciendo historia

Los dirigidos por Ståle Solbakken llegan descansados a este encuentro luego de sacrificar su último partido de fase de grupos cayendo goleado ante Francia. En aquel partido, los noruegos salieron con un once completamente alterno guardando a sus principales figuras para el choque ante los africanos.

Francia buscará vencer a Suecia para seguir con vida en el Mundial.

Por ello, se espera que Haaland, Odegard y compañía puedan mostrar un rendimiento óptimo para dejar fuera a una Costa de Marfil que dio que hablar en fase de grupos. Por otro lado, Francia tampoco quiere sorpresas ante una Suecia que mostró irregularidad en la ronda anterior.

Los franceses recibieron una gran noticia en las últimas horas con el regreso de su entrenador Didier Deschamps quien había solicitado permiso para volver a su país a raíz del fallecimiento de su madre.

Con Alemania fuera del camino, Kylian Mbappé y compañía podría tener un camino más que accesible hasta los cuartos de final ya que se superar a los marfileños, deberán hacer lo propio con los sudamericanos.

Quiere dar otro batacazo

Ecuador ha sido una de las selecciones que ha sorprendido a propios y extraños en esta Copa del Mundo luego de su agónica victoria ante Alemania que le valió su boleto a esta ronda del torneo. Esta vez, tendrá al frente al organizador México que no se quiere despedir temprano de su fiesta más aún tras haber obtenido puntaje perfecto en fase de grupos.

Ecuador busca volver a hacer historia en este Mundial.

El duelo tendrá lugar en el mítico Estadio Azteca ante más de 70 mil mexicanos que buscarán apoyar a su selección. Sin embargo, Gonzalo Plata y compañía buscan dar un nuevo batacazo para seguir con vida en la competición.

Copa del Mundo 2026

Noruega vs. Costa de Marfil | 12:00 a. m. | América TV, América TVGO, DGO, DSports, Paramount+

Francia vs. Suecia | 4:00 p. m. | América TV, América TVGO, DGO, DSports, Paramount+

México vs. Ecuador | 8:00 p.m. | América TV, América TVGO, DGO, DSports, Paramount+

En resumen, este martes 30 de junio sigue la acción del Mundial 2026 por lo que te traemos horarios y canales de los partidos de hoy.