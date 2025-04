André Carrillo se sincera sobre el paso de Jorge Fossati por la Selección: "Habían cositas que no entraban"

En los últimos días, Jorge Fossati volvió a ser presentado como nuevo entrenador de Universitario de Deportes en lo que será su segunda etapa en el club. Como se recuerda, el experimentado estratega vuelve a tienda crema luego de lo que fue un mal paso por la Selección Peruana donde fue eliminado en fase de grupos de la Copa América y quedó último en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas a finales del 2024.

A propósito de ello, André Carrillo, actual jugador de Corinthians, brindó una reciente entrevista donde se refirió a la etapa del 'Nonno' por el equipo de todos. Según sus palabras, el técnico mantuvo una buena relación con el plantel de jugadores, pero fueron otros temas los que no permitieron que su proceso sea exitoso.

Como se recuerda, el exjugador de Alianza Lima fue convocado en los primeros partidos de Jorge Fossati en la Copa América y Eliminatorias, pero luego de ello no volvió a ser considerado en sus llamados. Por ello, al ser consultado sobre su paso por la Selección Peruana, el futbolista aseguró que hubo una vibra rara dentro del vestuario a pesar de que garantizó la conexión entre el técnico y los jugadores.

Eso sí, la 'culebra' indicó que había cosas que no fueron entendidas por el plantel lo cual se demostró en el campo de juego.

"Probablemente puede ser por el sistema, a lo mejor. La relación con el profesor fue muy buena con nosotros. Él nos daba súper confianza, pero habían cositas que no entraban con los jugadores. No sabía bien explicarlo", indicó al programa del mago 'Plomo'.

Por último, el futbolista que ahora es figura en el fútbol brasileño señaló que el sistema implementado por el 'Nonno' carecía de poderío en ataque a pesar de que defensivamente se hicieron sólidos en los partidos que dirigió.

"También sentía que atacábamos con poca fuerza, con un jugador menos. Pero era un sistema que a él le gustaba, que a él le hacía sentir cómodo, pero que lastimosamente con Perú no dio. Defensivamente funcionaba, pero no dio con nosotros. Es algo que no sabría como explicarlo", añadió.