Andy Polo terminó el contrato con Universitario: este será el destino del delantero

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes aseguró la continuidad de Andy Polo hasta 2029, luego de llegar a un acuerdo para ampliar su vínculo. El extremo seguirá formando parte del plantel crema durante las próximas temporadas, mientras el club mantiene su intención de conservar a varios jugadores que integran su actual equipo titular.

Andy Polo continuará en Universitario

Andy Polo renovará con Universitario hasta 2029, de acuerdo con la información publicada recientemente sobre las negociaciones del club. El acuerdo permitirá que el futbolista mantenga su vínculo con la institución crema por tres temporadas más, dentro del proceso de planificación del plantel para los próximos años.

Universitario llegó a un acuerdo para extender el contrato de Andy Polo. La información fue difundida el 18 de agosto y precisó que el atacante es uno de los titulares que continuará en el equipo mientras el cuadro crema afronta el Torneo Clausura.

El futbolista forma parte del plantel que actualmente disputa el campeonato peruano y aparece entre los jugadores que la institución busca mantener. La renovación contempla la continuidad de Polo hasta 2029, por lo que su vínculo con Universitario se extenderá durante las siguientes temporadas.

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La decisión se conoce mientras Universitario mantiene su participación en el Torneo Clausura 2026 y trabaja en la conformación de su plantel. Polo continúa siendo considerado dentro del equipo y su permanencia permite mantener una pieza del actual grupo de jugadores para los siguientes años.

La 'U' asegura parte de su plantel

La continuidad de Andy Polo se suma a los movimientos realizados por Universitario para asegurar a otros integrantes de su plantilla. Álex Valera también renovó su contrato hasta 2029, mientras que la situación contractual de otros futbolistas continúa siendo parte de la planificación institucional.

El caso de Polo corresponde a una extensión por tres temporadas, según la información difundida sobre el acuerdo. El jugador continuará vinculado al club durante ese periodo y seguirá disponible para las competencias que Universitario dispute en las próximas campañas.

@Gustavo_p4: "Ya hay acuerdo para la renovación de tres años con Andy Polo y se espera la confirmación de la renovación de Jairo Concha"



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Universitario también viene evaluando la situación de Jairo Concha, cuyo contrato termina a finales de 2026. Su continuidad es otro de los asuntos que el club analiza mientras define la composición de su plantel para las próximas temporadas, de acuerdo con reportes recientes sobre el mercado crema.

El vínculo extendido establece que Andy Polo seguirá siendo jugador de Universitario hasta 2029. El acuerdo se produce durante la disputa del Torneo Clausura 2026 y mientras la institución trabaja en la continuidad de futbolistas que considera dentro de su planificación deportiva.