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¡Apareció la 'Pantera'! Así fue el primer gol de Sekou Gassama con Universitario en la victoria 2-1 ante LDU Quito

El delantero Sekou Gassama anotó su primer gol con camiseta de Universitario en la victoria 2-1 ante LDU Quito, en un partido amistoso disputado en el estadio Monumental a puertas cerradas.

Sekou Gassama anotó su primer gol con Universitario
Sekou Gassama anotó su primer gol con Universitario (Foto: Composición Exitosa)

28/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 28/03/2026

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Y un día se dio. El delantero Sekou Gassama anotó su primer gol vistiendo la camiseta de Universitario en la victoria 2-1 ante LDU Quito, en un cotejo disputado a puertas cerradas en el estadio Monumental.

Sekou Gassama marcó su primer gol con la 'U'

Este sábado 28 de marzo, Universitario de Deportes sostuvo un partido amistoso, no oficial, contra LDU Quito en el que terminó derrotando 2 a 1 al cuadro ecuatoriano, aprovechando que tanto la Liga 1 y la Liga Pro de Ecuador se encuentrana paralizadas por la fecha FIFA del mes de marzo.

En ese contexto, en medio de las críticas de la hinchada crema por su casi nula participación en el torneo local debido a lesiones, el delantero senegalés Sekou Gassama 'rugió' anotando un tanto en el encuentro con lo que llegará 'fino' para el clásico contra Alianza Lima, que se disputará el próximo sábado 4 de abril como parte de la jornada 9 del campeonato peruano.

El gol del ariete merengue, a los 76 minutos, se inició con un pase a ras de cancha de Horacio Calcaterra para el extremo Andy Polo, quien 'en primera' centró un centro al corazón del área donde 'la Pantera' estaba atento para generar peligro en área rival.

Fue ahí que bajó la pelota, mientras era marcado hasta por tres jugadores de LDU Quito, pero gracias a su portento físico cubrió bien el balón dio un giro y casi cayéndose sacó el derechazo fuerte que batió las redes del arquero rival.

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Matías di Benedetto abrió el marcador en el primer tiempo

Hay que mencionar que, quien empezó el camino a triunfo de la 'U' ante el conjunto de 'Los Albos', fue el defensa argentino Matías Di Benedetto con un testazo letal a los 5 minutos del primer tiempo.

Ello, tras un tras sorprender al arquero rival luego de venir desde atrás y con total fuerza después de un tiro de esquina al corazón del área. Su anotación fue celebrada por sus compañeros Williams Riveros y Miguel y Silveira.

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Es así que en medio de un panorama lleno de críticas por su poca aparición en el torneo local, el delantero senegalés, Sekou Gassama anotó su primer gol con Universitario en el triunfo 2-1 contra LDU Quito, que se disputó este sábado a puertas cerradas en el estadio Monumental de Ate. Con ello queda listo para el clásico ante Alianza Lima que se disputará el próximo fin de semana.

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