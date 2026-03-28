Mano Menezes justificó tras derrota de Perú 2-0 ante Senegal: "Una selección del puesto 53 contra una top 12"

28/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección peruana sufrió una dura derrota por 2 a 0 ante su similar de Senegal, en un partido que significó el estreno de Mano Menezes como director técnico del combinado patrio. Tras el término del cotejo, durante el diálogo con la prensa, el estratega brasileño trató de justificar la caída afirmando que sus dirigidos enfrentaron a una escuadra que se ubica en el top 12 a nivel mundial.

Mano Menezes debutó con derrota y la justificó

Mano Menezes no tuvo un estreno esperado con la selección peruana tras perder 2 a 0 ante un Senegal que dejó ver mal parado al equipo nacional que mostró falencias en defensa y un ataque muy pobre.

'Los Leones de Teranga' superaron ampliamente a la Blanquirroja, con equipo que milita en las grandes ligas de Europa y que se caracteriza por ser muy físico así como técnico sumado a la velocidad de sus extremos. Con todo ese poderío, no tuvieron mayores complicaciones y con goles de Nicolas Jackson e Ismaïla Sarr festejaron en el Stade France de París.

Tras el término del cotejo amistoso por fecha FIFA de marzo, el técnio de la Blanquirroja brindó una conferencia de prensa en la que sorprendió al justificar la derrota subrayando la ubicación de ambas selecciones en el ránking FIFA.

"Esperábamos un juego con esas características. Estábamos enfrentando a una selección que se encuentra en el puesto 14 del ranking FIFA. Eso ya coloca una diferencia del momento que viven ambas selecciones", señaló el técnico.

🎙️ Mano Menezes, DT de la Selección Peruana: "Esperamos un partido con estas características. Enfrentamos a una selección ubicada en el puesto 14 del ranking FIFA, lo que marca la diferencia entre ambos equipos. Perder en el fútbol nunca es agradable".#PostSala pic.twitter.com/LRIWXwxanL — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) March 28, 2026

Mano Menezes reconoce que perder nunca es agradable

Además, el flamante entrenador de la Bicolor fue sincero al reconocer nunca es agradable y resaltó que por pasajes del encuentro el 'equipo de todos' mostró ser competitivo, lo que servirá de base para la preparación que viene teniendo.

"Perder en el fútbol nunca es bueno, nunca es agradable. Como a todos, no nos gusta. Pero hay que entender que existen determinados momentos y hay que tener un buen desempeño por las grandes dificultades que había", manifestó el brasileño.

Así, luego de trastabillar contra Senegal, el entrenador de la selección peruana, Mano Menezes, dialogó con la prensa y trató de justificar la derrota por 2-0 ante el conjunto africano afirmando que este último ocupa el puesto 12 a nivel mundial mientras que Perú se localiza en la casilla 53. Ahora, la Blanquirroja deberá prepararse para enfrentar a Honduras el martes 31 de marzo.