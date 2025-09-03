Selección Peruana suma nueva baja por lesión de cara al duelo ante Uruguay por Eliminatorias

03/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La Selección Peruana cumplió una nueva jornada de entrenamientos en el complejo de Peñarol este miércoles a solo horas de enfrentar a Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El combinado patrio busca cerrar de la mejor manera este proceso clasificatorio el cual le fue muy esquivo en cuestión de resultados y rendimiento.

Nueva baja por lesión en la Bicolor

Cuando todo parecía indicar que Oscar Ibáñez contaba con un equipo titular para hacerle frente a los dirigidos por Marcelo Bielsa, uno de sus jugadores tuvo que abandonar la última sesión de trabajos debido a una dolencia muscular.

Se trata de Andy Polo, quien, según el periodista David Chávez, fue retirado del entrenamiento tras tomarte el músculo posterior de su pierna izquierda por lo que será sometido a exámenes médicos para determinar la gravedad de su dolencia. Sin embargo, podría tratarse de un desagarro lo cual lo alejaría de las canchas por aproximadamente un mes.

Andy Polo abandona la práctica tras tomarse el posterior izquierdo, es duda para mañana.@MovistarDeporPe #seleccionperuana #bicolor pic.twitter.com/147nnFBN5t — David Chavez (@davidchavez64) September 3, 2025

De confirmarse el peor de los diagnósticos, esta sería la tercera baja de la Selección Peruana por lesión luego de las desconvocatorias de Alex Valera y Edison Flores, todos de Universitario.

¿Joao Grimaldo O Kevin Quevedo?

Con la ausencia de Andy Polo como volante por derecha, ahora Oscar Ibáñez maneja dos opciones para reemplazarlo en lo que será el duelo ante Uruguay en el mítico Centenario de Montevideo. Uno de los que cobra fuerza para tomar ese lugar es el extremo de Alianza Lima, Kevin Quevedo.

El futbolista blanquiazul ha tenido una destacada participación en el torneo local y también a nivel internacional lo que lo llevó a ser titular en el último duelo en Lima ante Ecuador. Sus goles convertidos en Copa Libertadores y Sudamericana lo convierten en la mejor opción para ser inicialista en el sector ofensivo.

Pero otro que goza de buen presente y parece haber recuperado el nivel que mostró en Sporting Cristal es Joao Grimaldo. El jugador nacional viene siendo titular en el Riga FC de Letonia por lo que volvió a ser convocado por Ibáñez. Su velocidad y juego pícaro podrían ser de gran utilidad ante el vertiginoso estilo de los charrúas que solo necesitan un empate para asegurar su boleto para la próxima Copa del Mundo.

De esta manera, Andy Polo sería baja en la Selección Peruana tras abandona el último entrenamiento por una dolencia muscular. El volante de Universitario podría convertirse en la tercera baja de la Bicolor para esta fecha doble de Eliminatorias.