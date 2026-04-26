"Aquí, el racismo no tiene lugar": Corinthians lanza fuerte campaña tras caso que afectó a portero de Palmeiras

26/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El clásico paulista entre Corinthians y Palmeiras, disputado en la Neo Química Arena el pasado 12 de abril, terminó en empate sin goles pero quedó marcado por un episodio que trascendió lo deportivo. El arquero de Palmeiras, Carlos Miguel, fue víctima de insultos racistas desde la tribuna.

En videos difundidos en redes sociales se escucha claramente a un hincha gritarle "macaco", término ofensivo y discriminatorio en Brasil. El hecho generó repudio inmediato y abrió un debate sobre la persistencia del racismo en los estadios.

La tensión del partido, con entradas fuertes y expulsiones, se trasladó a las gradas, donde la agresión verbal contra el portero se convirtió en el punto más grave de la jornada. Palmeiras denunció el ataque y exigió sanciones, mientras que la Federación Paulista de Fútbol (FPF) condenó la acción y anunció una investigación formal.

🚨 | O goleiro Carlos Miguel, do Palmeiras, foi alvo de racismo por parte de um torcedor do Corinthians durante o Derby Paulista na Neo Química Arena.



Em vídeo da defesa do goleiro do rival em chute de Yuri Alberto, publicado por uma torcedora do Timão que estava no setor Oeste... pic.twitter.com/C2rsCCRVTe — SCCP News (@_sccpnews) April 13, 2026

La iniciativa del Corinthians

Aunque el agresor era hincha del club local, el Corinthians decidió actuar con firmeza. Como gesto simbólico, retiró la butaca del aficionado identificado en el estadio. En el lugar vacío colocaron un mensaje que decía: "Aquí, el racismo no tiene lugar. Y nunca lo tendrá". Además, añadieron un código QR con información sobre cómo denunciar casos de racismo, replicado en otros sectores del estadio.

La medida fue presentada como parte de una campaña institucional contra la discriminación. El club aseguró que no medirá esfuerzos para identificar y sancionar al responsable, subrayando que la violencia racial no representa los valores de la institución ni de su hinchada.

O Corinthians tomou uma atitude simbólica e definitiva na Neo Química Arena: retirar por tempo indeterminado um assento do setor onde ocorreu um caso de racismo.



Mais do que um gesto, um posicionamento. Mais do que uma campanha, um compromisso permanente.



🪑❌ No lugar da... pic.twitter.com/UzZ2vid6hX — Corinthians (@Corinthians) April 26, 2026

Un gesto simbólico con impacto

La medida de retirar la butaca se convirtió en un gesto simbólico que rápidamente circuló en medios y redes sociales. La imagen del asiento vacío con el mensaje contra el racismo fue compartida como ejemplo de cómo los clubes pueden visibilizar y enfrentar estas conductas. Aunque no se trata de una sanción definitiva, sí marca un precedente en la lucha contra la discriminación en el fútbol brasileño.

El Corinthians buscó transmitir un mensaje claro: la rivalidad deportiva nunca puede justificar la agresión racial. Al convertir el espacio del agresor en un recordatorio permanente, el club reforzó su compromiso con un ambiente inclusivo en los estadios.

El clásico paulista quedó empañado por un insulto, pero la respuesta del Corinthians marca un precedente en la lucha contra estas conductas. El gesto no elimina el problema, pero sí envía un mensaje contundente: el racismo no tiene cabida en el deporte ni en la sociedad.