Caos en el fútbol español: Esteban Andrada, arquero del Zaragoza, reacciona violentamente contra rival

26/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El partido del Real Zaragoza quedó marcado por un episodio de violencia que ha generado indignación en España y fuera de ella. El arquero argentino Esteban Andrada perdió el control y propinó un brutal puñetazo al capitán del Huesca, Jorge Pulido, durante el encuentro, acción que rápidamente se viralizó en redes sociales y provocó la intervención de los árbitros.

Momentos antes. Zaragoza sostenía una fuerte tensión con el jugador, a quien terminó empujando durante el minuto 92 del encuentro. Esta acción fue vista por el plantel y reclamada al árbitro, quien alzó una tarjeta roja frente al portero, momento en donde éste optó por reaccionas y propinar un derechazo al que consideró el responsable de sus sanción: Pulido.

El golpe, registrado por las cámaras, mostró la agresividad del gesto y dejó al jugador contrario tendido en el césped, obligando a detener el juego por varios minutos.

La reacción inmediata fue de sorpresa y rechazo. Los hinchas presentes en el estadio expresaron su repudio con silbidos y gritos, mientras que los comentaristas deportivos calificaron el hecho como una de las agresiones más graves vistas en la temporada. El árbitro amonestó al arquero justo con otros jugadores, tanto del propio equipo como del rival.

"Andrada":

Por el golpe de Esteban Andrada a Jorge Pulido en el partido de Real Zaragoza contra Huesca pic.twitter.com/IuHEIKQxKo — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 26, 2026

Reacciones del club y compañeros

La magnitud del acto obligó al propio Real Zaragoza a pronunciarse. El capitán del equipo, Francho Serrano, pidió disculpas en nombre de la institución, con palabras que reflejaron el desconcierto dentro del plantel y la necesidad de deslindar responsabilidades frente a un hecho que empaña la imagen del club, el cual también condenó los hechos a través de sus redes oficiales.

"No sé qué ha pasado. Tengo que pedir disculpas. El Real Zaragoza no representa esto. Estamos dolidos por la derrota", afirmó Serrano.

La dirigencia del Zaragoza anunció que evaluará medidas internas y colaborará con las autoridades deportivas para esclarecer lo ocurrido. La presión de la opinión pública obliga al club a tomar una postura firme, en un contexto donde la tolerancia hacia la agresión es mínima.

Condena generalizada

El episodio no solo generó críticas dentro del equipo, sino también en el ámbito deportivo español. Analistas y exjugadores coincidieron en que la acción de Andrada constituye una falta grave que debe ser sancionada ejemplarmente.

La Liga Española y la Federación ya han iniciado procesos de revisión, mientras que la prensa internacional replicó la noticia como un ejemplo de la necesidad de reforzar los códigos de conducta en el deporte.

El golpe de Esteban Andrada no solo dejó a un rival afectado, sino que puso en entredicho la disciplina y el comportamiento en el fútbol profesional actualse. La condena generalizada, incluso desde su propio equipo, refleja que la violencia no será tolerada y que las instituciones deportivas deberán actuar con firmeza.