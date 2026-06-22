Argentina, con doblete de Lionel Messi, venció 2-0 a Austria y clasificó a la siguiente ronda del Mundial 2026

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Argentina continúa con con su racha ganadora en este Mundial 2026 luego de vencer por 2-0 a Austria con doblete de Lionel Messi. En la ciudad de Dallas, el equipo albiceleste la tuvo más que complicada durante los 90 minutos, pero la 'Pulga' apareció en dos oportunidades para destrabar el cotejo y asegurar la clasificación a la siguiente ronda.

Arranque favorable y récord histórico

Como ya es costumbre en los dirigidos por Lionel Scaloni, desde el pitazo inicial adelantaron líneas y presionaron la salida del rival en busca de abrir el marcador. En esa línea, los sudamericanos tuvieron una inmejorable chance luego que el juez del encuentro cobrara penal tras una fuerte falta contra Lautaro Martínez.

Como el encargo de ejecutar las penas máximas, Lionel Messi tomó el balón, lo acomodó en el punto y se dispuso a ejecutar este disparo en busca de sumar un nuevo tanto en esta Copa del Mundo. Sin embargo, el astro argentino demostró que es un ser humano y falló su disparo mandándola fuera del arco austriaco.

¡¡EL DEL RÉCORD PARA EL GOAT!! JUGADA FENOMENAL DE ARGENTINA Y GOL DE MESSI PARA EL 1-0 VS. AUSTRIA. ¡MÁXIMO GOLEADOR DE LA HISTORIA DE LOS MUNDIALES!



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Sin embargo, la actual campeona del mundo continuó atacando tratando de abrir el marcador e ir asegurando su boleto para la siguiente ronda del certamen. Esta presión rindió sus frutos tras una gran jugada colectiva iniciada justamente por el ahora máximo goleador de la historia de los mundiales.

El 10 tocó con Thiago Almada y este, tras conducir varios metros, abrió por la banda izquierda para la trepada de Franco Medina. El lateral izquierdo rápidamente ubicó a su compañero sacando un pase hacia atrás para la llegada de Lionel Messi que anotó su tanto 17 con el que superó a Miroslav Klose.

Con la suerte de su lado

Con el marcador en contra, Austria adelantó las líneas en la segunda parte comenzando a complicar la salida de Argentina. A eso le sumó un juego áspero y con pierna fuerte lo cual comenzó a incomodar a los muchachos de Lionel Scaloni.

¡¡ES INCREÍBLE PERO REAL!! ¡¡DOBLETE DE LIONEL MESSI PARA EL 2-0 DE ARGENTINA VS. AUSTRIA!! ¡18 GOLES Y CONTANDO EN MUNDIALES!



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Los minutos pasaban y los europeos continuaban haciendo su partido en busca del ansiado empate. Scaloni metió un par de cambios para intentar recuperar la pelota, pero esto no fue así hasta que llegaron los minutos finales.

Un rebote llegó a los pies de la 'Pulga' quien conduzco hasta encontrar a Julián Álvarez por el medio del campo. El delantero definió pero no pudo doblegar la resistencia austriaca, pero tras una serie de rebotes apareció el jugador del Inter de Miami para poner el segundo y sellar el triunfo.

Con ello, Argentina, con doblete de Lionel Messi, venció 2-0 a Austria y aseguró su boleto a la siguiente ronda del Mundial 2026.