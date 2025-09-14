¡Arriba Perú! Selección nacional de surf logra la medalla de plata en los ISA World Surfing Games 2025 de El Salvador

14/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

¡Arriba Perú! El surf vuelve a darle alegrías al país, esta vez, la selección nacional de este deporte logró la medalla de plata en los Surf City El Salvador ISA World Surfing Games 2025, desarrollado en las playas del país centroamericano.

La delegación nacional integrada por Alonso Correa, Lucca Mesinas, Lucas Pérez del Solar, Sol Aguirre, Daniella Rosas y Arena Rodríguez logró 3 143 puntos , quedando detrás de Australia ( 3 935 puntos ).

Team Perú lo hizo de nuevo

Con la participación de 61 países, entre los que destacan Brasil, Francia, Estados Unidos, Japón, Senegal, México, Chile, Sudáfrica, Letonia, entre otros, la tabla nacional regresó al podio de un mundial, tras haber campeonado en el año 2023.

En el último día de competencias, jugado este domingo 15 de septiembre, la atleta nacional Arena Rodríguez disputó la final del Open damas, quedando en cuarta ubicación con un puntaje de 8.53, siendo la ganadora de la competencia, la española Janire Etxabarri (14.57 puntos), quien otorgó la medalla de bronce a su selección.

"La medalla de plata es un orgullo para el Perú y confirma que nuestro país sigue siendo una potencia del surf mundial", resaltó el IPD, valorando, además, la gran labor del comando técnico conformado por Gabriel Aramburú Aguirre, Carlos Mario Zapata Pelosi y Alejandro de la Fuente y Richard Navarrete (Team Manager).

Nuestra Selección Peruana de Surf logró el subcampeonato mundial en el Surf City El Salvador ISA World Surfing Games 2025, logrando la medalla de plata por equipos, un resultado que refleja el talento, esfuerzo y la unión de nuestros atletas y comando técnico. pic.twitter.com/UK7tdiEbGV — ipdperu (@ipdperu) September 14, 2025

Objetivo Lima 2027

Lo logrado por los tablistas del Programa Ciclo Olímpico 2025-2028 y del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte (IPD), marca un importante precedente de cara a la celebración de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025 y los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Como se recuerda, el primer evento se desarrollará del 22 de noviembre al 7 de diciembre del 2025 en las ciudades en mención, donde participarán las delegaciones de los países de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela, además de los países invitados: El Salvador, Guatemala, Paraguay y República Dominicana.

Por su parte, los XX Juegos Panamericanos de la historia se desarrollarán del 16 de julio al 1 de agosto del año 2027 en la capital peruana, con la participación de 7 000 deportistas, según las estimaciones de Panam Sports.

Vale recordar que, el pasado 8 de agosto, el presidente del IPD, Federico Tong; el titular del Comité Olímpico Peruano (COP), Renzo Manyari; y la directora de Operaciones de Lima 2027, María Martínez; presentaron logo y la marca oficial de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027.

Con el logro obtenido en las playas salvadoreñas, la delegación peruana continuará con su preparación con miras a los eventos mencionados y superar lo logrado en Lima 2019.