Lionel Messi recibió el título Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires: "Un orgullo para mí"

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Horas previos a que se despida de la selección de Argentina en un amistoso ante su similar de Benín, Lionel Messi recibió el título Doctor Honoris Causa por parte de la Universidad de Buenos Aires.

Lionel Messi recibió el título Doctor Honoris Causa de la UBA

Durante este martes, 6 de octubre, el actual jugador de Inter Miami recibió dicho grado en el predio de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza a tan solo horas de su cotejo de despedida en el estadio Monumental.

"Nunca me imaginé poder tener una cosa así. Algo que no tiene nada que ver, o sí, relacionado con el fútbol, con todo lo que hice en el deporte. Poder recibir un reconocimiento así es un orgullo para mí, poder decir que soy un doctor honorífico", expresó el astro del balompié mundial generando sonrisas en las autoridades de la casa de estudios de la UBA y dirigentes.

Además, de extender su agradecimiento a las autoridades universitarias por la distinción, Messi admitió nervios que siente a poco de decirle adiós a la camiseta que defendió con honor y garra durante 21 años de carrera.

"Estoy tranquilo, pero a medida que se acerca el momento del partido se va complicando un poquito más, así que empezarlo de esta manera, con este reconocimiento, lo hace mucho más especial", señaló.

El aún capitán de la selección argentina recibió la medalla y el diploma a manos de del rector de la casa de estudios bonairense, Ricardo Gelpí, y del vicerrector Emiliano Yacobitti. De igual manera, participaron decanos y decanas de las distintas facultades así como los representantes de los claustros del Consejo Superior de la institución.

#SelecciónMayor El capitán argentino Leo Messi recibió hoy el título "Doctor Honoris Causa" de la Universidad de Buenos Aires. ¡Felicitaciones, leyenda! 🩵🤍🩵 https://t.co/6CursdqtNC — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 6, 2026

¿Por qué la UBA decidió otorgarle esta distinción a Lionel Messi?

Esta decisión fue impulsada y aprobada por unanimidad por el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires. Entre los fundamentos de la resolución para decidir otorgarle la distinción del actual jugador del Inter Miami.

La universidad destacó la trayectoria de 'Lio' e indicó que representa un ejemplo de "excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético" en su actividad. También resaltó su compromiso con la representación nacional.

"Su aporte al deporte, a la cultura y a la identidad nacional trasciende el ámbito futbolístico y lo torna una de las figuras y de las trayectorias más destacadas y significativas de nuestra historia nacional, hecho que constituye un mérito excepcional", indica.

En conclusión, Lionel Messi recibió este martes, 6 de octubre el grado de Doctor Honoris Causa por parte de autoridades de la Universidad de Buenos Aires, en las instalaciones de la Asociación de Fútbol Argentino, en Ezeiza.