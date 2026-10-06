El conmovedor post de Messi previo a su despedida de la selección argentina: "Momentos especiales que sé que voy a extrañar"

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El día que marca el fin de un ciclo que muchos no quieren aceptar llegó, Lionel Messi le dirá adiós a la selección que defendió por 21 años con orgullo así como con pundonor y con la que, tras varios años, consiguió alzar una Copa del Mundo en Qatar 2022. Previo a su partido de despedida entre Argentina y Benín, el astro del fútbol compartió un conmovedor post que ha generado un sinfín de emociones entre sus seguidores.

El emotivo post de Lionel Messi a horas de su adiós a la selección de Argentina

Si hay un futbolista al que Argentina ama después de Diego Armando Maradona es sin duda alguna Lionel Andrés Messi Cuccitini, quien tras el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, el pasado 8 de agosto, y tras la final del Mundial 2026 ante España, tomó la decisión de dejar la Albiceleste.

Dicha despedida a través de un extenso texto causó diversas sensaciones entre su esposa, familiares, amigos, colegas y seguidores, pero que supieron entender en ese instante la razón de su determinación. Por ello, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) decidió que concluya su etapa en el seleccionado nacional con un último partido.

En esta ocasión su despedida se realizará este martes, 6 de octubre, en un cotejo amistoso ante el combinado de Benín, en el estadio Monumental, que está programado para desarrollarse desde las 20:00 horas (6:00 p.m. en Perú).

Ahora previo a ello, el actual jugador de Inter Miami recurrió a sus redes sociales para compartir un corto, pero sentido mensaje junto a una fotos de su entrenamiento con la selección de Argentina. "Momentos especiales que sé que voy a extrañar", escribió en la descripción del post.

Defensa de Benín y su particular confesión previo a despedida de Messi

El zaguero beninés, Mohamed Tijani, fue captado junto a sus compañeros de selección comprando en una tienda en la capital argentina. Allí fue abordado por el medio de comunicación C5N mientras salía del establecimiento con un vaso de mate con los colores de la bandera del país sudamericano. Allí fue consultado acerca de cómo pretenden marcar a la 'Pulga' durante el compromiso.

"No hay que marcar a Messi, vamos a disfrutar este partido. No hay un plan especial para defender a Messi, hay que disfrutar", manifestó el jugador quien no dudó en expresar su admiración por el astro argentino.

El último partido de Lionel Messi con la selección de Argentina será este 6 de octubre ante Benín, en el estadio Monumental, previo a ello el astro del fútbol utilizó sus redes sociales para compartir un conmovedor mensaje y generando diversas reacciones así como comentarios. "Momentos especiales que sé que voy a extrañar", escribió en Instagram.