Ayacucho FC sufrió el robo de sus pertenencia en pleno partido ante Alianza Atlético en Sullana

Este lunes 22 de setiembre se llevó a cabo el partido entre Alianza Atlético y Ayacucho FC en el estadio Campeones del 36 de Sullana. El resultado pasó a segundo plano, luego de que el equipo visitante sufriera el robo de material de utilería que tenían en el banco de suplentes.

Robo se conoció en plena transmisión

Transcurría el minuto 52 del compromiso cuando la reportera a ras de cancha, Juana Acevedo, le informó a los encargados de la transmisión sobre lo ocurrido. Según sus detalles, un grupo de jóvenes llegó hasta la zona designada para el cuadro ayacuchano y se llevó varios objetos, sin que el personal del equipo pudiera hacer algo.

"Problemas de seguridad en el estadio. Lamentablemente un grupo de jovencitos le ha quitado ciertas pertenencias de utilería a la gente de Ayacucho FC. En estos momentos se esta acercando la policía y el cuarto árbitro para supervisar el robo que se acaba de producir durante el partido", manifestó la comunicadora.

Le acaban de robar al plantel de Ayacucho FC en pleno partido en Sullana. Gracias Lozano por tu mediocre torneo y un saludo a todos los periodistas vendidos que andan calladitos. pic.twitter.com/HxOyxKkTnt — Pepe Ybazeta (@PepeYbazeta) September 22, 2025

Este hecho provocó cierta preocupación en los jugadores del cuadro visitante, debido a que en los camerinos habían dejado sus objetos personales. Al estar el partido en curso, no podían ir a cerciorarse de que los ladrones no lograron ingresar para sustraer sus pertenencias.

"Los jugadores de Ayacucho que están en la banca están bastante preocupados por sus objetos que se encuentran en el camerino. Los vemos impacientes, algunos parados y dubitativos si es que se siguen quedando o se van a revisar dentro de los camerinos del estadio tras esta situación que se acaba de vivir", sentenció.

Ayacucho FC cayó goleado

Los 'zorros' no solo se fueron sin pertenencias del recinto sullanense, sino que además se llevaron un 3 a 0 que complica su permanencia en la Liga1. Hasta antes de conocerse sobre el robo, el elenco ayacuchano ya perdía por una diferencia de dos goles, la que no pudo ser revertida.

el argentino Agustín Graneros se apuntó un doblete (8' y 14') para darle la ventaja al cuadro local y al 56' Guillermo Larios se encargó de cerrar el marcador, con el que los pupilos de Sergio Castellanos quedan a un punto de la zona de relegación.

Para concluir, Ayacucho FC tuvo una mal inicio de semana, al perder su partido por la fecha 10 del Clausura y sufrir el robo de sus pertenencias en pleno partido ante Alianza Atlético en Sullana. Un grupo de jóvenes llegó hasta el banco de suplentes y se llevó las pertenencias de los utileros.