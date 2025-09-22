Balón de Oro 2025: Ousmane Dembélé se impone a Lamine Yamal y se lleva el trofeo al mejor jugador

22/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El Balón de Oro tiene nuevo dueño y se llama Ousmane Dembélé. El futbolista francés se quedó con el trofeo al mejor jugador de la temporada 2024-25 y dejó en el segundo lugar al español Lamine Yamal, luego de coronar una gran campaña y siendo pieza clave en la Champions League obtenida por el Paris Saint Germain.

Disputa entre Dembélé y Yamal

La nómina de los 10 mejores jugadores de la revista France Football puso afuera de la pelea por el premio al brasileño Raphinha, que apenas alcanzó el quinto lugar. El encargado de dar el nombre del ganador fue Ronaldinho, el exfutbolista que pasó por las filas tanto del PSG como del Barcelona, equipos de Dembélé y Yamal.

Ante un público que claramente estaba más del lado del francés en los palcos del Teatro du Châtelet de París, el astro brasileño abrió el sobre y tras pronunciar el apellido del 'galo', se desató la locura. Es el segundo jugador de esta nacionalidad en ganarlo en los últimos cinco años, tras el obtenido por Karim Benzema en 2022.

"Que Ronaldinho me dé el trofeo siento que es una de las cosas más importantes de mi carrera. Gracias a toda la nueva generación de la selección francesa. Gracias al entrenador, que siempre me recuerda que puedo ir. Quiero dar las gracias a todos los entrenadores", manifestó el extremo.

Tras sus palabras, el 'mosquito' no pudo contener las lágrimas por el primer premio individual de gran magnitud que recibe. Incluso su madre fue invitada al escenario, donde se enfundó en un fuerte abrazo con su hijo.

Otros premio de la gala

La ceremonia comenzó con el premio Kopa, que se otorga al mejor jugador menor de 21 años del último año. Este galardón su fue a parar a manos de Lamine Yamal, que con apenas 18 años, podrá volver a competir en las próximas tres ediciones.

El trofeo al mejor arquero se lo dieron a Gianluigi Donnaruma, de gran temporada con el PSG, pero dejando el equipo por discrepancias con el entrenador Luis Enrique, quien se quedó con dicho reconocimiento. Viktor Gyökeres ganó la Bota de Oro, Mejor Equipo al cuadro parisino y a la mejor jugadora a la española Aitana Bonmati.

Con esto, Ousmane Dembélé consigue el Balón de Oro, luego de la gran temporada 2024-25 que realizó. El francés acabó por delante de Lamine Yamal y el portugués Vitinha. Es el segundo francés en quedarse con el premio otorgado por France Football en los últimos cinco años.