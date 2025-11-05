Paolo Guerrero asegura que "clasificar a la fase de grupos de la Libertadores" es el objetivo de Alianza Lima

05/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El triunfo que obtuvo Alianza Lima en Andahuaylas ante Los Chankas le ha permitido arrebatarle la segunda plaza de la tabla acumulada a Cusco FC. El artífice de esto fue Paolo Guerrero, quien con dos anotaciones guio a los 'íntimos', que ahora tiene el objetivo de clasificar a fase de grupos de la Copa Libertadores tras no conquistar la Liga1.

'Depredador' enfocado en la fase de grupos

Con su doblete, los victorianos quedaron por delante de los cusqueños y de momento evitaría un partido contra Sporting Cristal en los playoffs para clasificar al máximo torneo de clubes de América. Luego del encuentro, el delantero de 41 años habló de lo que resta y la misión que tienen.

"El objetivo de Alianza siempre va a ser campeonar. Obviamente hoy por hoy tenemos el objetivo de clasificar directo a la Libertadores, pero el objetivo de Alianza siempre va a ser salir campeón, eso está claro para todo el Perú", manifestó el atacante.

Sobre su continuidad, reiteró que la conversación con la dirigencia se mantiene, pero que lo principal para él y el grupo es conseguir la clasificación directa y evitar las rondas previas de la Libertadores. Por tal motivo, tratarán de ganar el último encuentro que les queda y esperar por un traspié de Cusco FC.

"Sí, obvio. Yo ya lo dije, ahora es concentrarnos y enfocarnos en lo que resta del campeonato, clasificar directamente y sentarnos en conversar, creo que en eso no hay apuro. Primordial es concentrarnos en lo que resta, sacar los resultados, los tres puntos", sentenció.

La pelea por el segundo lugar

Al equipo de Néstor Gorosito solo le resta un partido, debido a la exclusión de Deportivo Binacional, que no le permitirá sumar puntos. En la jornada 19 recibirá en el Alejandro Villanueva a UTC de Cajamarca, que en el cierre del Clausura busca salvarse del fantasma de la baja.

Por su parte, a Cusco FC le restan dos compromisos y en la tabla general está a solo un punto de los 'blanquiazules' (65 sobre 64). El viernes 7 recibirá en el Garcilaso de la Vega a Sport Boys (1.00 pm) y cerrará el torneo de visita ante Sport Huancayo.

