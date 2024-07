¡Bombazo! Christian Cueva estaría cerca de llegar como fichaje a importante equipo peruano

23/07/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Christian Cueva es para muchos, un jugador que para más envuelto en polémicas que en videos de goles. Sin embargo, esto no le importaría a un equipo peruano, que habría puesto sus ojos en el posible fichaje de 'Aladino'.

Según el periodista Jorge Solari, un cuadro de la Liga 1 estaría sumamente interesado en los servicios de Cueva, y buscarían, mediante entrenamiento exhaustivo y una correcta alimentación, retornar al volante ofensivo a su mejor nivel.

¿A donde iría Cueva?

Durante sus comentarios en el programa 'Palabra de Hincha', transmitido por el canal de Youtube, 'No Somos TV', el comunicador mencionó que el equipo en cuestión es la Universidad César Vallejo, que buscaría reemplazar a Paolo Guerrero con el exvolante de Alianza Lima.

"Tengo la información de que Cueva va a terminar jugando en Vallejo y a eso le podemos sumar que Paolo Guerrero ya rescindió contrato con Vallejo", indicó Solari.

Hasta el momento, no se tiene mayor conocimiento de este acercamiento, ni tampoco se conoce si es que ha existido una conversación u oferta formal, por lo que no se descarta que esto no pueda ocurrir.

Cueva estalló en sus redes sociales

Recientemente, el futbolista estuvo nuevamente inmerso en la polémica, debido a que publicó un fuerte mensaje en sus redes sociales, en donde presuntamente respondía ante los rumores de una posible reconciliación con la madre de sus hijos, Pamela López.

Hace pocas semanas, se iniciaron rumores que indicaban que el futbolista estaría planeando tener algún tipo de romance con la cantante Pamela Franco, y retomar su relación con López.

A raíz de ello, los comentarios continuaron y el deportista no ha tenido mejor idea que compartir un reciente comunicado en el que arremete contra todos sus detractores y niega tener algún tipo de vínculo con las féminas antes mencionadas, puesto que a la única persona a la que envía flores "por desgracia" es a su abuelo.

"Dejen de jod*r con tanto invento de mier**. Por desgracia a la ´única persona que le llevo flores es a mi abuelo. Ahora dejen vivir la vida y no jod**", fue el mensaje que dejó Cueva.

Esta clase de incidentes extradeportivos son los que han alejado a Cueva de las canchas durante mucho tiempo, manteniéndolo desconcentrado en muchas ocasiones.

Sin embargo, a UCV parecería importarle, pues este equipo peruano buscaría cerrar cuanto antes el fichaje de Christian Cueva para sus filas.