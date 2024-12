Bryan Reyna desea quedarse en el extranjero tras buena temporada con Belgrano: "Quiero seguir creciendo"

El campeonato argentino llegó a su fin este fin de semana dejando como flamante campeón a Vélez Sarsfield de Gustavo Quintero. Al igual que el resto de equipos, Belgrano disputó su último encuentro en lo que fue la derrota ante Rosario Central por 2-1 en el Estadio Gigantes de Arroyito.

En dicho cotejo, Bryan Reyna arrancó como titular jugando 35 minutos para luego ser sustituido por una lesión. Tras el final de los 90 minutos, el atacante de la Selección Peruana conversó con la prensa para dar a conocer sus sensaciones de lo que fue esta temporada donde tuvo altos y bajos.

Al ser su primera experiencia en el exterior, el ex Alianza Lima manifestó su deseo de continuar en un a liga del extranjero asegurando que quiere seguir creciendo. A su vez, el 'picante' aseguró que no se le hizo difícil adaptarse al fútbol argentino al punto de quedarse sorprendido por este hecho.

"Mi prioridad ahorita mismo es quedarme fuera del país. Yo no quiero volver, quiero crecer. Quiero seguir creciendo. Creo que me acostumbré al fútbol argentino y feliz por eso porque pensé que me iba a costar un poquito más, pero yo creo que estuve bien en el trascurso del tiempo que estuve jugando. La gente ahí me quiere mucho porque me lo he ganado, me lo gané con mi juego y feliz por eso porque la gente de Belgrano te apoya mucho y me quiere mucho", inició.