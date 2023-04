Carlo Ancelotti habló sobre su continuidad en el Real Madrid: ¿Se queda o asume el reto de Brasil?

En estas semanas, el nombre de Carlo Ancelotti estuvo en medio de las especulaciones. El estratega italiano es un entrenador con un palmarés fructífero y Brasil quiere "quitárselo" al Real Madrid a fin de que lidere un proyecto mundialista con la 'Canarinha'.

El entrenador no tuvo oportunidad de contestar a los rumores producto de la apretada agenda del conjunto español, que se encuentra disputando los cuartos de final de la UEFA Champions League.

En la conferencia de prensa, previo al partido de los 'Blancos' contra el Cádiz por LaLiga, Ancelotti se refirió sobre su futuro más próximo. 'Carletto' confesó que está en sus planes continuar en la 'Casa Blanca' para el periodo 2023-24.

El 'Tano' hizo hincapié en el respaldo que tiene del presidente de la institución merengue, Florentino Pérez. Debido a ello, su decisión sería "respetar el contrato" y mirar hacia adelante con entusiasmo.

De esta manera, el conjunto sudamericano sufrió un mazazo en sus planes deportivos. Como se recuerda, Ancelotti es el entrenador favorito de los brasileños que buscan su sexta estrella tras el fiasco de Qatar 2022, cuando cayeron frente a Croacia en cuartos de final.

La derrota de la 'Canarinha' 2-1 frente a Marruecos generó gran preocupación en la nación pentacampeona del mundo. Ante ello, el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Ednaldo Rodrigues, confesó que Carlo Ancelotti es el "favorito de los jugadores" como hipotético seleccionador.

El máximo directivo de la 'Verdeamarela' mencionó que el estratega italiano es respetado por los jugadores de la 'Selección' y las figuras históricas como Ronaldo Nazario. Asimismo, apuntó que la afición brasileña quiere la contratación de 'Carletto', en sus visitas a los estadios preguntan por ello.

"Ancelotti es unánimemente respetado entre los jugadores, no sólo Ronaldo Nazario o Vinícius, también todos los que jugaron para él. No sólo es el favorito de los jugadores, también parece que lo es de los aficionados porque a cada estadio que voy me preguntan por él", declaró a la prensa internacional.