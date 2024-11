Carlos Zambrano no descarta fichar por Universitario: "Solo por cumplirle el sueño a mis padres"

La temporada del fútbol peruano llegó a su fin y ahora los equipos se meten de lleno en lo que será el armado de sus respectivos planteles para lo que será el próximo año. Alianza Lima es uno de estos equipos que deberá fichar a varios jugadores ya que un grupo importante de sus futbolistas dejarán la institución al finalizar sus respectivos contratos.

También hay otros casos que se busca su renovación gracias a sus buenas actuaciones en el último torneo. Por ejemplo, Carlos Zambrano fue una de las figuras del plantel blanquiazul a pesar que a inicios del 2024 casi que no fue considerado para formar parte del primer equipo. El 'León' ha mostrado sus intenciones de extender su vínculo contractual, pero ahora sorprendió a más de uno con sus recientes declaraciones.

Como se recuerda, en los últimos días se habló de la posibilidad de que el defensor sea fichado por Universitario pensando en la próxima temporada. A pesar de que una persona allegada llamó al futbolista, la chance parecía ser muy remota por su estrecha ligación del jugador con Alianza Lima. Sin embargo, el propio central parece haber dejado abierta la chance de vestir la camiseta del compadre si se da la posibilidad.

Carlos Zambrano lo dio a conocer durante una entrevista en un canal de YouTube donde indicó que analizaría una posible propuesta merengue con el único deseo de complacer a su padre, madre y hermano quienes son fanáticos fervientes de la 'U'.

"Mi familia es de la U, mi padre, mi hermano, son hinchas de la U. Y lo he dicho en varias entrevistas, soy hincha de Alianza, fanático, hincha, pero también quiero a la Academia Cantolao, que fue donde inicié. Si en algún día me toca vestir la camiseta de la 'U', será para cumplirle el sueño a mis padre y a mi hermano. Son locos hinchas de la 'U' pero siempre me gustaba llevarle la contra", precisó.