Carlos Zambrano ESTALLÓ contra el arbitraje tras nueva expulsión: "Algunas decisiones llegan ya inclinadas antes de ocurrir"

23/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima cerró su participación en el Torneo Clausura con una contundente victoria por 3-0 ante UTC en el Estadio Alejandro Villanueva más conocido como Matute. Paolo Guerrero, Jesús Castillo y Gaspar Gentile fueron los encargados de anotar los tantos íntimos y ahora se alistarán para medirse ante Sporting Cristal en los play off de la Copa Libertadores.

Carlos Zambrano estalla contra el arbitraje

Pero al igual que anteriores partidos, Carlos Zambrano volvió a ser expulsado tras una insólita jugada en la primera parte del cotejo. El juez del encuentro, Julio Quiroz, cobró un dudoso penal a favor de los cajamarquinos y tras ello corrió hacia el punto en el corazón del área.

En el camino chocó contra el defensor de Alianza Lima quien se dirigía hacia él para reclamarle por la jugada. El referí tomó ese cruce como una falta por lo que le sacó la segunda amarilla y por ende la roja. Tras varios minutos protestando, el 'Káiser' dejó el campo de juego con evidente signos de molestia.

Esta incomodidad se trasladó a las redes sociales ya que Carlos Zambrano publicó un extenso mensaje en una historia en Instagram arremetiendo contra el juez y el arbitraje en general. En primer lugar, el defensor aseguró que su expulsión no tiene ninguna explicación y hasta dio a entender que la decisión se había tomado con anterioridad.

"Respeto el fútbol y sus reglas, y siempre soy autocrítico cuando cometo una falta tonta que amerite una tarjeta. Pero lo que pasó hoy supera un simple error. La jugada de mi expulsión no tiene explicación deportiva y deja la sensación de que algunas decisiones llegan ya inclinadas antes de ocurrir", inició.

Carlos Zambrano estalló contra el arbitraje tras su polémica expulsión.

Confía en que las imágenes esclarecerán su roja

En la segunda parte de su comunicado, el exjugador de Boca Juniors dejó en claro que los referís de la Liga 1 no cuentan con el mismo criterio e indicó que las imágenes de la transmisión podrían revertir esta polémica jugada.

"La expulsión no tiene sustento alguno y la decisión del árbitro fue tan desproporcionada que es imposible no pensar que ya venía con una idea formada antes de la jugada. Duele sentir que no se mide con el mismo criterio. Confío en que las imágenes hablarán por sí solas y en que se revise todo con transparencia, por el bien del juego y de la competencia", añadió.

En resumen, Carlos Zambrano estalló contra el arbitraje luego de su polémica expulsión en el partido entre Alianza Lima y UTC en Matute.