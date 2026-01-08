Representante de César Inga arremete contra la 'U' tras frenar venta a Kansas City: "Le cortaron las alas"

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La reciente negativa de Universitario de Deportes de vender a César Inga al Sporting Kansas City encendió los ánimos en el club crema. Su representante, Narciso Algamis, no dudó en arremeter contra la institución y dejó claro que el jugador quedó frustrado tras perder una oportunidad clave para dar el salto al extranjero.

Representante de Inga arremete contra la 'U'

Según contó Narciso Algamis en entrevista con Nada que no Sepa, la oferta de Kansas City era formal y tuvo varias idas y vueltas antes de que la directiva tomara una decisión final: "Se presentó una propuesta que tuvo un par de idas y vueltas, como toda negociación".

Se nota la incomodidad de Narciso Algamis, representante por la NO VENTA de César Inga a la MLS.



➡️ El jugador y el representante están inconformes porque Universitario de Deportes no quiere vender al jugador. pic.twitter.com/38XJqpsj0n — Joaquin Vásquez Valdez (@joaquinv_vv) January 8, 2026

"Al final Universitario decide no venderlo por un tema deportivo . La 'U' es el dueño del pase del jugador y uno no puede hacer nada, pero tampoco se le puede cortar las alas al futbolista . Estas oportunidades no se dan todos los días. Perú no es un país que exporta jugadores en gran cantidad año tras año", añadió.

Para Narciso Algamis, esta fue una oportunidad que César Inga no podía dejar pasar, considerando su gran rendimiento en la temporada 2025 y su crecimiento como jugador clave en el equipo crema.

César Inga está golpeado por decisión

Por otro lado, el representante contó que habló con César Inga luego de que Universitario de Deportes rechazara la oferta y reveló cómo se siente su representado.

"Hace un mes que estamos con este tema y ayer se decidió que no va. No te puedo decir exactamente cómo está porque ayer entrenaron a doble turno, hablamos por teléfono y yo estoy viajando. Yo lo sentí golpeado . Ahora hay que trabajar con él para que esté bien, rinda y todo. Esto no hay todos los días", afirmó.

Y añadió: "Hay otros intereses (ofertas), pero para qué vamos a seguir trabajando si el club no quiere vender (...). No te puedo decir nada ahora (sobre el momento para que la U decida vender a Inga), no quiero hablar de más; imaginarás que uno no está contento con la situación".

Recordemos que, durante el 2025, César Inga jugó 36 partidos oficiales entre Liga 1 y Copa Libertadores, destacando como carrilero y stopper por izquierda. Además, anotó un gol y fue fundamental para que Universitario de Deportes lograra el tricampeonato.

La arremetida del representante de César Inga contra Universitario de Deportes pone en evidencia la frustración del jugador tras la negativa a su venta al Sporting Kansas City.