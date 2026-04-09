Universitario sufre sensible baja para el duelo ante Coquimbo Unido: Jugador tampoco llegará contra Melgar

09/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes
Universitario inició su participación en la Copa Libertadores visitando la siempre complicada ciudad de Ibagué donde empató 0-0 con Deportes Tolima. A pesar de lo positivo del punto, los hinchas no se quedaron del todo conformes con el resultado ya que el trámite del encuentro fue favorable a lo largo de los 90 minutos.
Universitario pierde a pieza clave tras sufrir desgarro
Durante este partido, Javier Rabanal tuvo que realizar cambio que no estaba planeado debido a que uno de sus jugadores presentaba una dolencia muscular. Al minuto 53, Miguel Silveira ingresó al campo de juego por Martín Pérez Guedes quien presentaba un evidente rostro de dolor tomándose la parte posterior de uno de sus muslos.
Lamentablemente, lo que temían en Universitario se terminó confirmando ya que el volante estará varias semanas fuera de las canchas tras confirmarse un desgarro. Así lo dio a conocer el periodista Gustavo Peralta en la última edición del programa 'Hablemos de Max' del canal L1 Max.
De acuerdo a dicha información, Martín Pérez Guedes no podrá ser tomado en cuenta para el próximo duelo de Copa Libertadores ante Coquimbo Unido en el Estadio Monumental, así como para el choque ante Melgar por Liga 1 en condición de visitante.
Como se sabe, el tiempo de recuperación es como mínimo 21 días por lo que estará a disposición recién a fines de abril o sobre los primeros días de mayo.
"Martín Pérez Guedes será baja en Universitario tras presentar un desgarro y se perderá el duelo ante Coquimbo Unido por Copa Libertadores y probablemente el cotejo ante Melgar", indicó el hombre de prensa.
Conforme con el empate
Respecto a la igualdad en Colombia, el entrenador Javier Rabanal se mostró bastante conforme con este resultado ya que consideró que el trámite se presentó para la repartición de puntos. Sin embargo, también lamentó que no tuvieran la precisión necesaria para concretar las chances de gol que generaron.
"Es un empate justo, no tenía pinta que se fuera a mover el marcador. Me quedó la pena de las ocasiones que tuvimos sobre todo en la primera parte, en la segunda no producimos demasiado en ataque pero un empate para empezar, sumar afuera siempre es positivo", indicó.
