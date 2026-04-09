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Carlos Zambrano rompió su silencio y habló por primera vez sobre su salida de Alianza: "No me gustó para nada"

El ahora defensor de Sport Boys, Carlos Zambrano, se refirió a su accidentada salida de Alianza Lima asegurando que no le gustó la forma en como se manejó. Sin embargo, también ofreció disculpas a los aficionados blanquiazules.

Carlos Zambrano aseguró que no le gustó su salida de Alianza Lima.
Carlos Zambrano aseguró que no le gustó su salida de Alianza Lima. (Difusión)

09/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 09/04/2026

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Han pasado varios meses desde que Carlos Zambrano dejó Alianza Lima tras ser acusado de violación sexual por parte de una joven argentina. El defensor y el club blanquiazul llegaron a un acuerdo en medio de un ambiente complicado donde la hinchada pedía su salida tras haber cometido un acto de indisciplina en la concentración en Uruguay.

No le gustó la forma en que salió de Alianza Lima

Y desde aquello vez, el ahora jugador de Sport Boys rompió su silencio y habló por primera vez sobre su accidentada salida del cuadro victoriano a finales de enero. En primer lugar, el futbolista aseguró estar contento de llegar al cuadro chalaco ya que varios parientes suyos son hinchas rosados por lo que estaban muy ilusionados con su llegada al Callao.

En esa misma línea, Carlos Zambrano dejó en claro que las negociaciones se habían estancado en cierto momento, pero que siempre mostró predisposición para continuar con las conversaciones.

"Contento por la oportunidad de llegar a un grande del Callao, tengo muchos amigos y familiares que también son hinchas del Boys. Ellos eran los más entusiasmados de poder llegar, se trabó un poco las negociaciones que habían, pero la buena onda de mi parte siempre estaba", indicó.

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Luego de ello, el exdefensor de la Selección Peruana reveló que a pesar la grave denuncia en su contra, no le gustó para nada la forma en que se dio su salida de Alianza Lima. Sin embargo, también señaló entender la postura tomada por el club y aprovechó el momento para disculparse con los hinchas por lo sucedido a inicios de temporada.

"No me gustó para nada mi salida y como el club me trató en su momento, no comporto la forma en la cual salí, pero respeto las decisiones que toman y al final Alianza está por encima de todo. Siempre agradecido por el club y al mismo tiempo pedirle disculpas a todos los hinchas y al club, pero no comparto la decisión ni la forma en que salí, pero esto es fútbol y no esperaba otra cosa", añadió.

¿Está listo para debutar?

Respecto a su presente futbolístico, el ex Boca Juniors indicó que a pesar de tener más de dos meses de inactividad, se siente más que listo para debutar en el Torneo Apertura y que esa decisión dependerá exclusivamente del entrenador de Sport Boys.

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En resumen, Carlos Zambrano se pronunció por primera vez sobre su salida de Alianza Lima asegurando que no le gustó para nada como se dio.

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