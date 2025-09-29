RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Lo reconoce

Carlos Zambrano y su mea culpa tras nueva expulsión en Alianza: "Me siento culpable, responsable"

El defensor de Alianza Lima, Carlos Zambrano, reconoció su mal accionar tras sumar una nueva expulsión, esta vez ante Cienciano. El 'León' aseguró que se disculpará con sus compañeros en la interna.

Carlos Zambrano hizo mea culpa tras nueva expulsión en Alianza Lima.
Carlos Zambrano hizo mea culpa tras nueva expulsión en Alianza Lima.

29/09/2025

Carlos Zambrano se encuentra en el centro de la polémica luego de sumar una nueva expulsión defendiendo los colores de Alianza Lima. Esta vez, el defensor nacional vio la tarjeta roja luego de aplicarle un violento codazo a Santiago Arias cuando el duelo ante Cienciano ya iba 2-0 abajo.

En primera instancia, el juez del encuentro, Jhonathan Zamora, no se percató de la acción e incluso cobró tiro libre en favor de los blanquiazules. Sin embargo, luego de ser llamado por el VAR, el referí decidió echar al central y dejar con 10 a los dirigidos por Néstor Gorosito.

Carlos Zambrano y su mea culpa tras nueva expulsión

Y tras el pitazo final el cual consumó la segunda derrota consecutiva de Alianza Lima, Carlos Zambrano fue abordado por la reportera de 'Fútbol en América' para conocer su sentir por esta nueva expulsión.

En primer lugar, el ex Boca Juniors, Schalke 04, entre otros, aseguró que este es un momento complicado a nivel personal en lo que va de la temporada. Luego de ello, reconoció que esta situación es un error que perjudica directamente el trabajo hecho por sus compañeros por lo que les debe una disculpa en la interna.

"Duele mucho lo que estoy pasando personalmente, pero son cosas que se dan en el fútbol. Me siento culpable, responsable... no solamente este partido sino otros partidos también que ha pasado. Ya llegará el momento de hablar con mis compañeros. Sé la calidad de jugador que soy y no me puedo tirar al suelo por eso. Yo tengo que disculparme con mis compañeros, con todo el equipo", indicó.

Expuso al equipo en la altura del Cusco

En la segunda parte de su breve pronunciamiento, el también defensor de la Selección Peruana señaló que su expulsión expuso al resto de sus compañeros ya que al frente no solo tenían a un rival complicado, sino que también lo más de 3 mil metros de altura sobre el nivel del mar de la capital arqueológica de Sudamérica.

"Una expulsión siempre expone al grupo y más en altura. Simplemente tratar de corregirlas, sé que voy a levantarme de estas. O sea, he pasado cosas peores y a levantarme nada más. Falta mucho todavía", añadió.

De esta manera, Carlos Zambrano hizo un mea culpa tras sumar una nueva expulsión con la camiseta de Alianza Lima en la derrota por 2-0 ante Cienciano. El experimentado defensor señaló que pedirá disculpas a la interna del club y a sus compañeros.

