Néstor Gorosito reveló el FUERTE MOTIVO de la suplencia de Kevin Quevedo y Pedro Aquino

26/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima le dijo adiós a la Copa Sudamericana luego de caer por 2-1 ante la Universidad de Chile en el duelo de vuelta por los cuartos de final. El elenco blanquiazul mostró un nivel bastante pobre considerando los partidos que había realizado internacionalmente durante esta temporada.

Como era de esperarse, los hinchas victorianos se volcaron a las redes sociales para criticar duramente a los jugadores y, especialmente, al entrenador Néstor Gorosito. Los cuestionamientos más marcados fueron la suplencia de Pedro Aquino y Kevin Quevedo quienes días antes se postulaban como inicialistas.

Kevin Quevedo habría cometido indisciplina

Luego del pitazo final, el 'Pipo' brindó la respectiva conferencia de prensa donde explicó algunos detalles de la eliminación de Alianza Lima de la Copa Sudamérica. Luego de compartir sus sensaciones sobre la derrota en Coquimbo, el estratega argentino fue consultado sobre la suplencia del atacante íntimo.

Ahí, Néstor Gorosito afirmó que Kevin Quevedo no arrancó como titular por 'cosas de fútbol que pasan, en los entrenamientos, en la vida' por lo que decidió que Alan Cantero se meta al once inicial.

Esta declaración sorprendió a más de uno e incluso el periodista Michael Succar de Denganche quien aseguró que el delantero habría cometido una indisciplina que molestó encarecidamente al estratega argentino.

Pedro Aquino y las razones de su suplencia

Antes de ello, el director técnico de Alianza Lima también fue cuestionado por la no presencia de Pedro Aquino desde el vamos. Al respecto, Gorosito señaló que fue el propio volante quien le pidió no entrenar en los días previos al encuentro debido a que terminó muy cansado tras el último duelo del torneo local.

Como se recuerda, la 'Roca' disputó los 90 minutos del partido ante Comerciantes Unidos donde Alianza Lima goleó 4-0. El futbolista habría terminado cargado físicamente por lo que no fue considerado en el once inicial.

"Aquino nos pidió el otro día no entrenar porque no sé cuánto tiempo no hacía 90 minutos. Entonces, nos pidió no entrenar porque había jugado un excelente partido con Comerciantes Unidos. No nos pidió no jugar el partido, pero nos dijo que estaba extremadamente cansado después del partido del otro día. Entonces, con el diario del lunes es todo mucho más sencillo", expresó.

De esta manera, Néstor Gorosito reveló las sorpresivas razones de la suplencia de Kevin Quevedo y Pedro Aquino en la eliminación de Alianza Lima de la Copa Sudamericana tras caer 2-1 ante la Universidad de Chile.