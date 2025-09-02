Caso Renzo Garcés: Alianza Lima presentó descargos del defensor a la Comisión Disciplinaria de la FPF

02/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El acta que presentó el árbitro Jordi Espinoza, juez central del último Clásico entre Universitario y Alianza Lima, señaló que Renzo Garcés le habría faltado el respeto. Por tal motivo, el defensor y el cuadro 'íntimo' han presentado sus descargos a la Comisión Disciplinaria de la FPF para evitar una sanción severa.

Gerente Deportivo aliancista habló

A través de una publicación en su cuenta de X, Franco Navarro Jr., gerente general de la institución victoriana, manifestó que han realizado los procedimientos ante las autoridades competentes. Según el colegiado, el central habría sido irrespetuoso, tras expulsarlo en el final del encuentro.

"La Comisión de Disciplina ya cuenta con los descargos de Alianza Lima frente a una imputación infundada contra un profesional como Renzo Garcés, quien además integra con orgullo la selección nacional. Renzo representa nuestros valores y es un ejemplo de profesionalismo." manifiesta el directivo.

Publicación de Navarro Jr. en X.

Por tal motivo, instan a los integrantes de la comisión a revisar las evidencias mostradas y actúen con profesionalismo. Navarro Mandayo recalcó que en el equipo de La Victoria siempre defenderán a quienes representen sus colores.

"Solicitamos a los Órganos de Administración de Justicia de la FPF que actúen con imparcialidad, equidad y amplios fundamentos técnicos en todos los casos que se analicen. En el club Alianza Lima defenderemos siempre los intereses de la institución y los de nuestro equipo", sentenció.

El mensaje de Garcés en redes

Frente al reporte arbitral que dejó el Clásico, el defensor de 29 años, convocado a la selección para la última fecha doble, dejó un mensaje alusivo. En una historia de Instagram compartió un proverbio bíblico, en el que hace referencia al desagrado de Dios ante los falsos comentarios.

"El Señor aborrece a los de labios mentirosos, pero se complace en los que actúan con lealtad. Proverbios 12:22", dice la publicación, acompañada de una foto suya de concluyas en un partido con la 'blanquirroja'.

Renzo Garcés y su respuesta tras informe arbitral.

Este problema en el que se vio involucrado el zaguero se dio tras la tarjeta roja que recibió en el partido ante los 'cremas'. En una jugada dividida, al caer junto a José Rivera, le dejó la pierna en alto, lo que árbitro del Clásico consideró como un acto con alevosía de agredir a un rival.

De esta forma, Alianza Lima presentó los descargos a la Comisión Disciplinaria de la FPF por el caso de Renzo Garcés. El reporte de Jordi Espinoza le podría valer una sanción severa, por lo que el cuadro blanquiazul quiere evitarlo.