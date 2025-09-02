Renzo Garcés tras ser acusado de insultar al árbitro en el clásico: "El señor aborrece a los mentirosos"

02/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Han pasado casi 10 días desde que se jugó el último clásico del fútbol peruano entre Universitario y Alianza Lima, pero a pesar de ello este encuentro sigue dando que hablar. El encontronazo verbal entre Hernán Barcos y Alex Valera no fue el único hecho extrafutbolístico ya que en las últimas horas se ha dado a conocer el informe arbitral de este duelo.

Renzo Garces se pronuncia tras ser acusado de insultar al árbitro

En este documento elaborado por Jordy Espinoza se señala que Renzo Garcés habría insultado fuertemente al juez acusándolo de localista y haber favorecido al equipo crema. Esto se habría dado luego de la expulsión del defensor blanquiazul tras el pisotón al 'Tunche' Rivera en una jugada dividida sobre el final del choque.

"El señor Renzo Garcés, número 6 jugador de Alianza Lima, luego de ser expulsado me insultó diciendo: 'eres un vendido de mierda, localista de mierda'. Para luego retirarse del terreno de juego", señala dicho informe arbitral.

Como era de esperarse, el defensor de Alianza Lima respondió a través de una publicación en sus redes sociales. Como se sabe, Renzo Garcés siempre demostró ser un hombre pegado a la religión; por ello, utilizó un versículo de la biblia para señalar que la acusación de Jordy Espinoza sería falsa.

"El señor aborrece a los de labios mentirosos, pero se complace en los que actúan con lealtad. Proverbios 12:22. La verdad siempre será mejor que la mentira", señaló en una historia de su cuenta de Instagram.

Renzo Garcés y su respuesta tras informe arbitral.

Es importante precisar que, de confirmarse este hecho, el central de la Selección Peruana podría afrontar una dura sanción para este Torneo Clausura.

Rodrigo Ureña correría la misma suerte

Otro que sería castigado por la Comisión Disciplinaria de la FPF, es Rodrigo Ureña. El volante de Universitario estuvo en el campo de juego del Estadio Monumental cuando no había sido convocado y de paso agredió verbalmente al juez de línea lo que podría complicar su situación.

"El señor Rodrigo Ureña, jugador del club Universitario, no estaba dentro de la lista de jugadores; pero estuvo en las inmediaciones del terreno de juego. En el minuto 90+5 de juego, insultó al primera asistente desde el túnel de los camerinos diciendo: 'eres un ca... hijo de p...', para luego entrar al camerino", se indica en el informe.

De esta manera, Renzo Garcés respondió fuerte luego que el informe arbitral del clásico indica que habría insultado al juez de dicho partido lo que podría acarrearle una sanción seria.