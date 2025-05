Leyenda de Alianza Lima y la Selección exige el retiro de Paolo Guerrero: "Camina más de lo que corre"

Luego de un vertiginoso paso por la Universidad César Vallejo, Paolo Guerrero cumplió su ansiado deseo de llegar a Alianza Lima en lo que fue un hecho muy celebrado por todos los hinchas. Pese a que el campeonato pasado no acabo de la mejor manera, el presente del 'Depredador' es el mejor en mucho tiempo ya que viene haciendo goles tanto en el Torneo Apertura como en la Copa Libertadores.

Sin embargo, en las últimas horas, una leyenda del elenco íntimo y de la Selección Peruana pidió que el atacante de 41 años cuelgue de una vez por todas los botines al considerar que su condición física no es la ideal para las competencias que juega el cuadro victoriano

Se trata de José 'El Patrón' Velásquez, exjugador de Alianza Lima, con quien logró el bicampeonato de 1977 y 1978, y mundialista con el combinado patrio. Fiel a su estilo, el otrora volante despotricó contra Paolo Guerrero donde indicó que dentro de la cancha no cumple las expectativas físicas ya que considera que solo camina.

'Patrón' Velásquez pide que Paolo Guerrero se retire del fútbol.

Como se recuerda, la salida de Paolo Guerrero de la UCV no fue la mejor ya que el jugador desconoció el contrato que los unía y alegó temas personales para dejar el club. Esto generó represalias por lo que Richard Acuña decidió entablar una demanda contra el delantero por daños y perjuicios.

Ahora, el 'Depredador' volvió a tocar el tema para dejar en claro que Alianza Lima no tuvo nada que ver en su decisión ya que el acercamiento se dio cuando anunció su salida del cuadro trujillano. Fue ahí que la directiva blanquiazul le hizo una propuesta que no rechazó por lo que se concretó su llegada al elenco íntimo.

"Lo de Alianza no me lo esperaba. Una vez que quedé libre, entraron en contacto conmigo, me dijeron si quería y, obviamente, a Alianza siempre he querido pertenecer y estaba volver. No dudé ni un segundo para decir 'sí', estoy libre y quiero ir. Así fue mi vuelta", contó a Latina.