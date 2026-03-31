Christian Cueva confiesa su deseo de regresar a la Selección Peruana: "Volver a donde fui feliz"

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Christian Cueva reapareció en un pódcast junto a Ricardo Gareca y, en medio de la conversación, confesó que le gustaría volver a jugar con la Selección Peruana. El popular '10 del pueblo' contó que siempre fue su sueño defender a la bicolor y espera poder regresar a lo más alto de su carrera futbolística para volver a las canchas vistiendo la camiseta peruana.

En medio de la conversación con el ex DT de la Selección Peruana, Cueva contó que siempre tuvo deseos de defender la camiseta nacional y, cuando lo cumplió, sintió que había realizado un sueño que tenía desde niño, lo cual lo hizo inmensamente feliz.

"Mi deseo de representar a mi país, a mi selección, es un sueño desde niño, y eso lo sabe mi padre. Yo siempre tuve el deseo de estar en la selección y jugar fútbol de forma profesional. Soñé con estar en la selección y después lo pude haber hecho bien o mal, pero de que me entregué, me entregué", confesó.

¿Christian Cueva volverá a jugar con la Bicolor?

El popular 'Aladino' fue convocado de manera regular a la selección peruana hasta 2023, durante las Eliminatorias al Mundial 2026, aunque ya no tenía la misma continuidad que en años anteriores. Después de eso, se dedicó a jugar en clubes locales de Perú y Ecuador.

Sin embargo, en la reciente entrevista confesó que le gustaría volver a vestir la camiseta peruana, aunque es consciente de que tiene que trabajar en varios aspectos para mejorar su rendimiento y cumplir con los requisitos necesarios para estar a la altura de los demás convocados.

"Hoy en día sigo pensando en la selección. Me ilusiona mucho poder volver y ser feliz donde lo fui, defender a mi país (...) Lo primero que tengo que hacer es una autocrítica, y seguir mejorando los aspectos que tenga que mejorar. Tengo que sentir nuevamente que el fútbol es mi vida, como lo fue", confesó con mucha ilusión.

Tras escucharlo, Ricardo Gareca la dio un gran consejo: "Si vos te llegas a enchufar, y hoy por hoy te enfocas y te llegan a ver, estoy seguro que volverás a estar en la mira porque jugadores como vos no abundan".

De esta manera, Christian Cueva mantiene viva la ilusión de regresar a la Selección Peruana y reconoce que depende de su esfuerzo y rendimiento lograrlo. El volante apunta a recuperar su mejor nivel, convencido de que aún puede aportar experiencia, talento y compromiso si vuelve a ser considerado en futuras convocatorias.