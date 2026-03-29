Zambrano y Trauco en conversaciones para fichar por Juan Pablo II con cláusula especial de disciplina

29/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El mercado de pases de la Liga 1 sigue dando giros inesperados. Los defensores Carlos Zambrano y Miguel Trauco, separados del club Alianza Lima a inicios de año por un caso de inconducta, se encuentran en conversaciones avanzadas con el club Juan Pablo II College de Chongoyape para reforzar al equipo en lo que resta del Torneo Apertura.

Negociaciones en curso

Fuentes cercanas al club confirmaron que el entrenador Marcelo Zuleta ya dio el visto bueno a la llegada de ambos futbolistas, aunque la dirigencia busca cerrar el aspecto económico y añadir una cláusula especial de disciplina en sus contratos. El objetivo es evitar que se repitan episodios como los que motivaron su salida de Alianza Lima.

Cabe recordar que Zambrano y Trauco quedaron libres tras un inicio de temporada marcado por sanciones internas en el cuadro blanquiazul que derivó en una investigación judicial que sigue en proceso. Su condición de jugadores sin club les permite ser inscritos hasta la fecha 12 del Apertura (26 de abril), sin necesidad de esperar al Clausura, lo que abre una ventana de oportunidad para Juan Pablo II.

Aunque en un primer momento se habló de un posible fichaje por Sport Boys, las negociaciones se frenaron en el cierre del libro de pases. El cuadro chalaco, dirigido por Carlos Desio, aún mantiene interés, pero todo indica que el club de Chongoyape lleva ventaja en las conversaciones.

Necesidad del equipo

Juan Pablo II marcha en la mitad de la tabla y busca refuerzos de jerarquía para tentar un cupo a la Copa Sudamericana. La llegada de Zambrano y Trauco sería un golpe de mercado que reforzaría su defensa y daría mayor experiencia al plantel.

De concretarse el fichaje, ambos jugadores se unirían a Christian Cueva, quien también busca consolidarse en el equipo norteño. El reencuentro de tres exseleccionados peruanos en un mismo club generaría expectativa entre los hinchas y podría convertirse en uno de los atractivos del torneo.

Las negociaciones entre Zambrano, Trauco y Juan Pablo II reflejan cómo el mercado de la Liga 1 puede abrir oportunidades inesperadas para jugadores de selección. La cláusula de disciplina marca un precedente en la forma de blindar contratos y muestra que los clubes buscan equilibrio entre talento y responsabilidad.

El desenlace de esta operación podría redefinir el rumbo del equipo de Chongoyape y darle un nuevo aire a la carrera de ambos futbolistas.