Christian Cueva DESMIENTE a Pamela López y la responsabilizó sobre deuda de S/60.000 en colegio de sus hijos

28/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Durante su participación en el reality de convivencia La Granja VIP, Pamela López impactó a más de uno de sus compañeros al confesar que sus hijos, fruto de su relación con Christian Cueva, no se encuentran matriculados en ningún centro educativo debido a una fuerte deuda. Al respecto, el futbolista ha roto su silencio para desmentirla y responsabilizar a la influencer a través de su abogado.

Christian Cueva desmiente a Pamela López sobre deuda en colegio de sus hijos

Este sábado 28 de marzo, el actual volante del club Juan Pablo II College salió al frente y rompió su silencio acerca de lo manifestado por la popular 'Kitty Pam' quien en diálogo con Samahara Lobatón, en La Granja VIP, reveló que no matriculó a sus primogénitos a causa de la millonaria deuda de 60 mil soles.

De acuerdo a un video publicado en su cuenta oficial de Instagram su defensa legal expresa que "debemos aclarar y desmentir las afirmaciones vertidas por la señora Pamela López en un programa televisivo".

"Debemos precisar que es la señora Pamela López, quien ha generado de manera irresponsable una deuda con el colegio donde estudian sus menores hijos por un monto aproximado de 60 mil soles que corresponden al pago de matrícula y pensiones", se oye expresar al letrado de 'Aladino'.

En tal sentido, explicó que este monto son correspondientes a los meses de julio a diciembre del año pasado y detalló que dicho incumplimiento fue comunicado al Juzgado de Paz Letrado "para exhortar y obligar" a López a que cumpla con realizar dichos pagos.

Christian Cueva pagaba los pagos del colegio y movibilidad

En la continuación del audiovisual, el abogado del autodenominado '10 del pueblo' asegura que su patrocinado, antes de que se inicie un proceso judicial por alimentos, era el encargado de los pagos del colegio y movilidad de sus menores hijos "de forma directa y puntual".

"La señora Pamela López estaría dando afirmaciones falsas al decir que el señor Christian Cueva estaría dejando en total desamparo a sus menores hijos (...) el señor viene cumpliendo con el pago de la asignación anticipada de alimentos por el monto de 12 mil soles", señaló el abogado del jugador.

Es así como, a través de su aboagdo, el futbolista Christian Cueva e pronunció acerca de lo dicho por Pamela López quien reveló en La Granja VIP que tiene una deuda de 60 mil soles en el colegio de sus hijos lo que ha impedido matricularlos. Al respecto, su defensa aclaró que ello no es culpa de su patrocinado y alegó que la responsabilidad es netamente de la influencer.